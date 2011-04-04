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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1554155515561557

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 163
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:12

Моно снизил курс продажи под депозит. С 37,90 до 37,50
Оленей накормили
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:18

  2XL написав:Яким банком вигідніше платити за кордоном в еврозоні?
У моно курс і так вказаний зависокий, 38,25
а списує за покупки 38.6593

Странно, 38.6593 - это его вчерашний. А если приложение уже после него начало показывать 38.25, то должно по нему и списывать.
В остальном каждый сам для себя сравнивает и выбирает учитывая курсы, кэшбек, стоимость кредита и может и что-то ещё. На сегодня Альфа хорошо смотрится. Завтра может опять улететь в "не выгодные". Более того, это именно смотрится потому, что у неё списание за сегодняшнюю покупку произойдёт через пару дней и какой тогда будет курс не знает никто.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 03 сер, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:21

moveton
Я что-то пропустил - Моно начал списывать по факту проводки по счёту, а не по дате совершения операции? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:23

  Vorlon написав:Я что-то пропустил - Моно начал списывать по факту проводки по счёту, а не по дате совершения операции? :?

Нет, Моня пока ещё списывает по курсу на момент покупки (хотя бывают нюансы). Но я сказал "у неё", т.е. у Аллы.
moveton
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