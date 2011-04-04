Моно снизил курс продажи под депозит. С 37,90 до 37,50
Оленей накормили
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:12
Моно снизил курс продажи под депозит. С 37,90 до 37,50
Оленей накормили
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:18
Странно, 38.6593 - это его вчерашний. А если приложение уже после него начало показывать 38.25, то должно по нему и списывать.
В остальном каждый сам для себя
Востаннє редагувалось moveton в Сер 03 сер, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:21
moveton
Я что-то пропустил - Моно начал списывать по факту проводки по счёту, а не по дате совершения операции?
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:23
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