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2XL написав:Яким банком вигідніше платити за кордоном в еврозоні? У моно курс і так вказаний зависокий, 38,25 а списує за покупки 38.6593
Странно, 38.6593 - это его вчерашний. А если приложение уже после него начало показывать 38.25, то должно по нему и списывать. В остальном каждый сам для себя сравнивает и выбирает учитывая курсы, кэшбек, стоимость кредита и может и что-то ещё. На сегодня Альфа хорошо смотрится. Завтра может опять улететь в "не выгодные". Более того, это именно смотрится потому, что у неё списание за сегодняшнюю покупку произойдёт через пару дней и какой тогда будет курс не знает никто.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 03 сер, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.