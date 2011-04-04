Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 сер, 2022 12:20
novichok написав:
Максимальна ставка на місяць у гривні яка і де? Знайшов 14,5% в Альянсі. Більше нє?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082
greenozon
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Додано: Чет 04 сер, 2022 13:35
greenozon написав:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fOwB3OGXLLs2pjItwGBu17KVzeIVH2BlL_gzhaMiG7A/edit#gid=651810082
Документ не успевает за ростом ставок
В Альфе на год уже и 16% есть и без существенного минимума суммы:
https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf
Про месячные ещё правда.
moveton
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Додано: Чет 04 сер, 2022 16:39
moveton
Ставки по Альфе поправил, спасибо
Svidlov
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:24
Сантабарбара (великі банки)
https://minfin.com.ua/ua/2022/08/03/89795562/
із цікавого - прокредит +7% (рік) !
по валюті - Альфа чуть підняла ставки
greenozon
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:24
moveton написав: greenozon написав:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fOwB3OGXLLs2pjItwGBu17KVzeIVH2BlL_gzhaMiG7A/edit#gid=651810082
Документ не успевает за ростом ставок : В Альфе на год уже и 16% есть и без существенного минимума суммы:
https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf
Про месячные ещё правда.
где мы
а где "на год"
flysoulfly
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:26
TDK написав: Evgeny написав:
Укргаз с понедельника не может выполнить заявку на покупку валюты под депозит. Заявка подана в 9 утра.
Обещают завтра.
Они что-то переделывали у себя внутри. Программное обеспечение, наверное.
Вроде бы завтра
процесс пойдет
.
пошел процесс ?
flysoulfly
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