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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1555155615571558

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 163
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:20

  novichok написав:Максимальна ставка на місяць у гривні яка і де? Знайшов 14,5% в Альянсі. Більше нє?


https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:35

  greenozon написав:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fOwB3OGXLLs2pjItwGBu17KVzeIVH2BlL_gzhaMiG7A/edit#gid=651810082

Документ не успевает за ростом ставок :lol: В Альфе на год уже и 16% есть и без существенного минимума суммы: https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf Про месячные ещё правда.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:39

moveton Ставки по Альфе поправил, спасибо :)
Svidlov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:24

Сантабарбара (великі банки)

https://minfin.com.ua/ua/2022/08/03/89795562/

із цікавого - прокредит +7% (рік) !
по валюті - Альфа чуть підняла ставки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:24

  moveton написав:
  greenozon написав:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fOwB3OGXLLs2pjItwGBu17KVzeIVH2BlL_gzhaMiG7A/edit#gid=651810082

Документ не успевает за ростом ставок : В Альфе на год уже и 16% есть и без существенного минимума суммы: https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf Про месячные ещё правда.
где мы :shock: а где "на год"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:26

  TDK написав:
  Evgeny написав:Укргаз с понедельника не может выполнить заявку на покупку валюты под депозит. Заявка подана в 9 утра.
Обещают завтра.

Они что-то переделывали у себя внутри. Программное обеспечение, наверное.
Вроде бы завтра процесс пойдет.
пошел процесс ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:59

Re: Байки про банки і не тільки....

Пошел.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:49

  flysoulfly написав:
  TDK написав:
  Evgeny написав:Укргаз с понедельника не может выполнить заявку на покупку валюты под депозит. Заявка подана в 9 утра.
Обещают завтра.

Они что-то переделывали у себя внутри. Программное обеспечение, наверное.
Вроде бы завтра процесс пойдет.
пошел процесс ?

Да, 3 августа пошел.
TDK
 
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