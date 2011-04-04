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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1556155715581559

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 163
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:40

  Evgeny написав:В банке Сич заблокировали корсчета.
Завтра временная администрация

09.08.2022 Офіційна позиція керівництва Банку щодо поширення в деяких ЗМІ інформації про банк https://www.sichbank.com.ua/oficyna-poz ... i-pro-bank
09.08.2022 Повідомляємо, що згідно інформації від АТ «Укргазбанк» (банку-спонсору) сьогодні приблизно о 17:00 планується відновлення проведення операцій за платіжними картками АТ “БАНК СІЧ” в пристроях, що не належать Банку. Операції за картками Банку в пристроях Банку (каси, банкомати, POS-термінали) виконуються без перешкод. https://www.sichbank.com.ua/oriyentovni ... t-bank-sch
Казав сліпий "Побачимо!" 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:46

  ТИХИЙ написав:
  Evgeny написав:В банке Сич заблокировали корсчета.
Завтра временная администрация

09.08.2022 Офіційна позиція керівництва Банку щодо поширення в деяких ЗМІ інформації про банк https://www.sichbank.com.ua/oficyna-poz ... i-pro-bank
09.08.2022 Повідомляємо, що згідно інформації від АТ «Укргазбанк» (банку-спонсору) сьогодні приблизно о 17:00 планується відновлення проведення операцій за платіжними картками АТ “БАНК СІЧ” в пристроях, що не належать Банку. Операції за картками Банку в пристроях Банку (каси, банкомати, POS-термінали) виконуються без перешкод. https://www.sichbank.com.ua/oriyentovni ... t-bank-sch
Казав сліпий "Побачимо!" 8)

націоналізували чи що?
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:02

PowerBank офіційно визнано гарантійним випадком https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank ... spromojnih
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:02

  ScaryBee написав:
  ТИХИЙ написав:
  Evgeny написав:В банке Сич заблокировали корсчета.
Завтра временная администрация

09.08.2022 Офіційна позиція керівництва Банку щодо поширення в деяких ЗМІ інформації про банк https://www.sichbank.com.ua/oficyna-poz ... i-pro-bank
09.08.2022 Повідомляємо, що згідно інформації від АТ «Укргазбанк» (банку-спонсору) сьогодні приблизно о 17:00 планується відновлення проведення операцій за платіжними картками АТ “БАНК СІЧ” в пристроях, що не належать Банку. Операції за картками Банку в пристроях Банку (каси, банкомати, POS-термінали) виконуються без перешкод. https://www.sichbank.com.ua/oriyentovni ... t-bank-sch
Казав сліпий "Побачимо!" 8)

націоналізували чи що?

Таки да.
Востаннє редагувалось ТИХИЙ в Вів 09 сер, 2022 19:04, всього редагувалось 1 раз.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:03

Re: Байки про банки і не тільки....

АТ "БАНК СІЧ” віднесено до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку України від 09 серпня 2022 року № 405-рш/БТ.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:06

Банк Сич все

https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank ... spromojnih
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:06

Re: Байки про банки і не тільки....

https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank ... spromojnih
один можно отнимать...
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:08

  Kalgan написав:АТ "БАНК СІЧ” віднесено до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку України від 09 серпня 2022 року № 405-рш/БТ.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2022 року становить 1 229,7 млн грн.
Наші співчуття вкладникам.
ТИХИЙ
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