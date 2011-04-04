Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
09.08.2022 Офіційна позиція керівництва Банку щодо поширення в деяких ЗМІ інформації про банк https://www.sichbank.com.ua/oficyna-poz ... i-pro-bank 09.08.2022 Повідомляємо, що згідно інформації від АТ «Укргазбанк» (банку-спонсору) сьогодні приблизно о 17:00 планується відновлення проведення операцій за платіжними картками АТ “БАНК СІЧ” в пристроях, що не належать Банку. Операції за картками Банку в пристроях Банку (каси, банкомати, POS-термінали) виконуються без перешкод. https://www.sichbank.com.ua/oriyentovni ... t-bank-sch Казав сліпий "Побачимо!"
09.08.2022 Офіційна позиція керівництва Банку щодо поширення в деяких ЗМІ інформації про банк https://www.sichbank.com.ua/oficyna-poz ... i-pro-bank 09.08.2022 Повідомляємо, що згідно інформації від АТ «Укргазбанк» (банку-спонсору) сьогодні приблизно о 17:00 планується відновлення проведення операцій за платіжними картками АТ “БАНК СІЧ” в пристроях, що не належать Банку. Операції за картками Банку в пристроях Банку (каси, банкомати, POS-термінали) виконуються без перешкод. https://www.sichbank.com.ua/oriyentovni ... t-bank-sch Казав сліпий "Побачимо!"
09.08.2022 Офіційна позиція керівництва Банку щодо поширення в деяких ЗМІ інформації про банк https://www.sichbank.com.ua/oficyna-poz ... i-pro-bank 09.08.2022 Повідомляємо, що згідно інформації від АТ «Укргазбанк» (банку-спонсору) сьогодні приблизно о 17:00 планується відновлення проведення операцій за платіжними картками АТ “БАНК СІЧ” в пристроях, що не належать Банку. Операції за картками Банку в пристроях Банку (каси, банкомати, POS-термінали) виконуються без перешкод. https://www.sichbank.com.ua/oriyentovni ... t-bank-sch Казав сліпий "Побачимо!"
націоналізували чи що?
Таки да.
Востаннє редагувалось ТИХИЙ в Вів 09 сер, 2022 19:04, всього редагувалось 1 раз.