Спочатку потрібно розібратися, як вони опинилися у цій мийці. Не та банка, що на кожному розі заманювала.
Там ще якась трейдингова платформа була, цікаво, що там буде гарантуватися, а що - ні.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 сер, 2022 22:27
Додано: Вів 09 сер, 2022 23:27
Дожилися до часів, коли не моно піднімає курс за прихватом, а навпаки. Певно вже можна й не чекати, що горох скине.
Додано: Вів 09 сер, 2022 23:53
А зачем? Любой уважающий себя свинорыл имеет карточки нескольких банков и не стесняется пользоваться тем, что сегодня выгоднее. Почему бы сегодня не пользоваться Приватом или, например, "не выгодной" Альфой?
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