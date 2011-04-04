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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1557155815591560

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 163
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:27

  greenozon написав:співчувати треба юрикам - там повний попандос...

Спочатку потрібно розібратися, як вони опинилися у цій мийці. Не та банка, що на кожному розі заманювала.

Там ще якась трейдингова платформа була, цікаво, що там буде гарантуватися, а що - ні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 23:27

Дожилися до часів, коли не моно піднімає курс за прихватом, а навпаки. Певно вже можна й не чекати, що горох скине.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 23:53

  klug написав:Дожилися до часів, коли не моно піднімає курс за прихватом, а навпаки. Певно вже можна й не чекати, що горох скине.

А зачем? Любой уважающий себя свинорыл имеет карточки нескольких банков и не стесняется пользоваться тем, что сегодня выгоднее. Почему бы сегодня не пользоваться Приватом или, например, "не выгодной" Альфой?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Розбір | Показовий урок. Нацбанк виводить з ринку Банк Січ. Той спеціально пішов у дефолт перед НБУ
https://finance.liga.net/ua/bank/articl ... -pered-nbu
V2
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:16

  V2 написав:Розбір | Показовий урок. Нацбанк виводить з ринку Банк Січ. Той спеціально пішов у дефолт перед НБУ
https://finance.liga.net/ua/bank/articl ... -pered-nbu

Залишається одне питання, як це узгоджується з цим https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 34630.html
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:32

  klug написав:
  V2 написав:Розбір | Показовий урок. Нацбанк виводить з ринку Банк Січ. Той спеціально пішов у дефолт перед НБУ
https://finance.liga.net/ua/bank/articl ... -pered-nbu

Залишається одне питання, як це узгоджується з цим https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 34630.html


Не отримавши відсотки, регулятор надіслав банку вимогу сплатити весь борг за рефінансом — понад 3 млрд грн. Проте на таке погашення у банку вже точно не було коштів.

Тому з банку регулятор стягнув цінні папери, які були заставою за кредитом.
V2
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