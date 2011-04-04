Спочатку потрібно розібратися, як вони опинилися у цій мийці. Не та банка, що на кожному розі заманювала.
Там ще якась трейдингова платформа була, цікаво, що там буде гарантуватися, а що - ні.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 22:27
Додано: Вів 09 сер, 2022 23:27
Дожилися до часів, коли не моно піднімає курс за прихватом, а навпаки. Певно вже можна й не чекати, що горох скине.
Додано: Вів 09 сер, 2022 23:53
А зачем? Любой уважающий себя свинорыл имеет карточки нескольких банков и не стесняется пользоваться тем, что сегодня выгоднее. Почему бы сегодня не пользоваться Приватом или, например, "не выгодной" Альфой?
Додано: Сер 10 сер, 2022 11:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Розбір | Показовий урок. Нацбанк виводить з ринку Банк Січ. Той спеціально пішов у дефолт перед НБУ
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:16
Залишається одне питання, як це узгоджується з цим
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:32
Не отримавши відсотки, регулятор надіслав банку вимогу сплатити весь борг за рефінансом — понад 3 млрд грн. Проте на таке погашення у банку вже точно не було коштів.
Тому з банку регулятор стягнув цінні папери, які були заставою за кредитом.
Додано: Сер 10 сер, 2022 14:35
V2
Журнолізди пишуть, що банка погасила увесь рефінанс достроково, НБУ пише, що банка нахабно та показово вирішила не платити нічого, навіть відсотки. Ці два твердження між собою якось трошки не узгоджуються, ні? Тай цифри у 3 рази відрізняються.
Додано: Сер 10 сер, 2022 14:59
klug
В чому неузгодженість?!! Спробуйте уважно почитати, перш ніж ображати журналістів (хоча, багато є таких, хто це заслуговує!).
Все виглядає цілком логічно.
1. Мали заплатити у липні 68 млн. процентів за кредитами рефінансування.
2. Вирішили не платити (У банку не просто стали ігнорувати сплату, а легалізували відмову. Відповідне офіційне рішення ухвалила спостережна рада та правління банку наприкінці липня.).
3. Відсутність платежу - підстава для дострокового повернення всього боргу.
4. Живих коштів не було, тому списали заставу - ОВДП.
Банк подав це як "перемога" - повністю розрахувався з регулятором за кредитом.
5. Прострочка по платежу - ознака неплатоспроможності - маєте тимчасову адміністрацію!!!
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