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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1558155915601561>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 163
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:27

  greenozon написав:співчувати треба юрикам - там повний попандос...

Спочатку потрібно розібратися, як вони опинилися у цій мийці. Не та банка, що на кожному розі заманювала.

Там ще якась трейдингова платформа була, цікаво, що там буде гарантуватися, а що - ні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 23:27

Дожилися до часів, коли не моно піднімає курс за прихватом, а навпаки. Певно вже можна й не чекати, що горох скине.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 23:53

  klug написав:Дожилися до часів, коли не моно піднімає курс за прихватом, а навпаки. Певно вже можна й не чекати, що горох скине.

А зачем? Любой уважающий себя свинорыл имеет карточки нескольких банков и не стесняется пользоваться тем, что сегодня выгоднее. Почему бы сегодня не пользоваться Приватом или, например, "не выгодной" Альфой?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Розбір | Показовий урок. Нацбанк виводить з ринку Банк Січ. Той спеціально пішов у дефолт перед НБУ
https://finance.liga.net/ua/bank/articl ... -pered-nbu
V2
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:16

  V2 написав:Розбір | Показовий урок. Нацбанк виводить з ринку Банк Січ. Той спеціально пішов у дефолт перед НБУ
https://finance.liga.net/ua/bank/articl ... -pered-nbu

Залишається одне питання, як це узгоджується з цим https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 34630.html
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:32

  klug написав:
  V2 написав:Розбір | Показовий урок. Нацбанк виводить з ринку Банк Січ. Той спеціально пішов у дефолт перед НБУ
https://finance.liga.net/ua/bank/articl ... -pered-nbu

Залишається одне питання, як це узгоджується з цим https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 34630.html


Не отримавши відсотки, регулятор надіслав банку вимогу сплатити весь борг за рефінансом — понад 3 млрд грн. Проте на таке погашення у банку вже точно не було коштів.

Тому з банку регулятор стягнув цінні папери, які були заставою за кредитом.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:35

V2
Журнолізди пишуть, що банка погасила увесь рефінанс достроково, НБУ пише, що банка нахабно та показово вирішила не платити нічого, навіть відсотки. Ці два твердження між собою якось трошки не узгоджуються, ні? Тай цифри у 3 рази відрізняються.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:59

klug
В чому неузгодженість?!! Спробуйте уважно почитати, перш ніж ображати журналістів (хоча, багато є таких, хто це заслуговує!).
Все виглядає цілком логічно.
1. Мали заплатити у липні 68 млн. процентів за кредитами рефінансування.
2. Вирішили не платити (У банку не просто стали ігнорувати сплату, а легалізували відмову. Відповідне офіційне рішення ухвалила спостережна рада та правління банку наприкінці липня.).
3. Відсутність платежу - підстава для дострокового повернення всього боргу.
4. Живих коштів не було, тому списали заставу - ОВДП.
Банк подав це як "перемога" - повністю розрахувався з регулятором за кредитом.
5. Прострочка по платежу - ознака неплатоспроможності - маєте тимчасову адміністрацію!!!
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:39

Як зараз захистити свої заощадження в гривні?

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https://youtu.be/IOOtKugtsco
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:04

  Модератор написав:Як зараз захистити свої заощадження в гривні?

+розіграш від СмартКаси
https://youtu.be/IOOtKugtsco


единственный способ защиты сбережений в гривне - это их не иметь.
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