IMPRINTER написав: Модератор написав:Як зараз захистити свої заощадження в гривні?+розіграш від СмартКасиhttps://youtu.be/IOOtKugtscoединственный способ защиты сбережений в гривне - это их не иметь.
Модератор написав:Як зараз захистити свої заощадження в гривні?+розіграш від СмартКасиhttps://youtu.be/IOOtKugtsco
Игорь Алексеевич написав: IMPRINTER написав: Модератор написав:Як зараз захистити свої заощадження в гривні?+розіграш від СмартКасиhttps://youtu.be/IOOtKugtscoединственный способ защиты сбережений в гривне - это их не иметь.+1000 +1000 +1000))
Игорь Алексеевич написав: IMPRINTER написав:единственный способ защиты сбережений в гривне - это их не иметь.+1000 +1000 +1000))
IMPRINTER написав:единственный способ защиты сбережений в гривне - это их не иметь.