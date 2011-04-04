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Укргазбанк повідомив про підвищення депозитних ставок для приватних клієнтів.
Відтепер максимальна ставка для фізосіб становить 14% річних, водночас для військових – 16% річних.
Так, відкриваючи в Укргазбанку депозит з виплатою процентів у кінці строку та мінімальною сумою вкладу – 1000 грн ставка за вкладом «ЕКО-депозит» становитиме 14% річних у гривні, за депозитом «Військовий» – 16% річних, за депозитом «Відбудуємо міста разом» – 13% річних.
Крім цього, до 10% річних підвищено розмір процентів, які нараховуються на залишок гривневих коштів за такими продуктами як «ПРО-запас», «ЕКО-гаманець», «ЕКО-кредитка», «Домовичок», «Premier-картка», а також за рахунками для отримання пенсій військовослужбовців.
Укргазбанк нагадує, що його клієнти можуть також купувати валюту в мобільному додатку «ЕКО-банк Онлайн» з розміщенням її на валютному депозиті, строком на 3 місяці. Більше інформації про це тут.
Интересно сколько наших патриотов из Власти держат грн. на депозитах в госуд. банках Украины??? Думаю ответ будет таким - не держим, т.к. доходы не позволяют размещаться. Живём от зарплаты до зарплаты.