RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1558155915601561

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 163
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:10

  IMPRINTER написав:
  Модератор написав:Як зараз захистити свої заощадження в гривні?

+розіграш від СмартКаси
https://youtu.be/IOOtKugtsco


единственный способ защиты сбережений в гривне - это их не иметь.

+1000 +1000 +1000))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5610
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:35

  Игорь Алексеевич написав:
  IMPRINTER написав:
  Модератор написав:Як зараз захистити свої заощадження в гривні?

+розіграш від СмартКаси
https://youtu.be/IOOtKugtsco


единственный способ защиты сбережений в гривне - это их не иметь.

+1000 +1000 +1000))

У вас нічого не буде і ви буде щасливі. (с) Швабра: нова норма.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29496
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:10

  Игорь Алексеевич написав:
  IMPRINTER написав:единственный способ защиты сбережений в гривне - это их не иметь.

+1000 +1000 +1000))

"Ну ты даешь. Совсем плохой стал"
https://www.youtube.com/watch?v=kiUBuTC ... el=Titanik 8)
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3142
З нами з: 10.10.10
Подякував: 127 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Все в бакс. И гривны нет
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7654
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:13

Укргазбанк повідомив про підвищення депозитних ставок для приватних клієнтів.

Відтепер максимальна ставка для фізосіб становить 14% річних, водночас для військових – 16% річних.

Так, відкриваючи в Укргазбанку депозит з виплатою процентів у кінці строку та мінімальною сумою вкладу – 1000 грн ставка за вкладом «ЕКО-депозит» становитиме 14% річних у гривні, за депозитом «Військовий» – 16% річних, за депозитом «Відбудуємо міста разом» – 13% річних.

Крім цього, до 10% річних підвищено розмір процентів, які нараховуються на залишок гривневих коштів за такими продуктами як «ПРО-запас», «ЕКО-гаманець», «ЕКО-кредитка», «Домовичок», «Premier-картка», а також за рахунками для отримання пенсій військовослужбовців.

Укргазбанк нагадує, що його клієнти можуть також купувати валюту в мобільному додатку «ЕКО-банк Онлайн» з розміщенням її на валютному депозиті, строком на 3 місяці. Більше інформації про це тут.

Детальніше з депозитними програмами Укргазбанку можна ознайомитись за посиланням.
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38426
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 11821 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:19

Интересно сколько наших патриотов из Власти держат грн. на депозитах в госуд. банках Украины???
Думаю ответ будет таким - не держим, т.к. доходы не позволяют размещаться. Живём от зарплаты до зарплаты. :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5610
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:16

Укргазбанк повідомив про

, до 10% річних підвищено розмір процентів, які нараховуються на залишок гривневих коштів за такими продуктами як «ПРО-запас», «ЕКО-гаманець»,

а в каких банках тоже сейчас проценты 10+ по картам ? ( хворвард- нах )
flysoulfly
 
Повідомлень: 815
З нами з: 13.01.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:18

  flysoulfly написав:
Укргазбанк повідомив про

, до 10% річних підвищено розмір процентів, які нараховуються на залишок гривневих коштів за такими продуктами як «ПРО-запас», «ЕКО-гаманець»,

а в каких банках тоже сейчас проценты 10+ по картам ? ( хворвард- нах )

https://t.me/tabfinance/540
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2880
З нами з: 05.05.21
Подякував: 178 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:44

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав: а в каких банках тоже сейчас проценты 10+ по картам ? ( хворвард- нах )

https://t.me/tabfinance/540
спасибо!

А Глобус же пока только 10К/мес выпускает без мзды ?

а укргазовский Еко-гаманець - это ж просто кошелек в приложении, не карта?
как вход ? через кассу на Прозапас и далее на него?
а как выход из банка? через Прозапас з его мздой?
flysoulfly
 
Повідомлень: 815
З нами з: 13.01.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:02

Україна закликає адміністрацію Байдена накласти санкції на всі російські приватні банки, - посол у США
Тим часом їх робота в Україні Україну зовсім не парить, hypocrisy!
klug
 
Повідомлень: 7234
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1558155915601561
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 240317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30331
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2199)
12.08.2022 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.