RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1559156015611562

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 163
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:14

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, если введена ВА, то проценты за неполный месяц будут выплачены до даты ввода администрации?
Алексей77
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 04.12.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:19

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав: а в каких банках тоже сейчас проценты 10+ по картам ? ( хворвард- нах )

https://t.me/tabfinance/540
спасибо!

А Глобус же пока только 10К/мес выпускает без мзды ?

а укргазовский Еко-гаманець - это ж просто кошелек в приложении, не карта?
как вход ? через кассу на Прозапас и далее на него?
а как выход из банка? через Прозапас з его мздой? или через 7дней ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 816
З нами з: 13.01.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:19

  Алексей77 написав:Господа, если введена ВА, то проценты за неполный месяц будут выплачены до даты ввода администрации?

Да
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 18.09.13
Подякував: 525 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1559156015611562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 240321
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30331
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2200)
12.08.2022 16:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.