|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, если введена ВА, то проценты за неполный месяц будут выплачены до даты ввода администрации?
Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:19
спасибо!
А Глобус же пока только 10К/мес выпускает без мзды ?
а укргазовский Еко-гаманець - это ж просто кошелек в приложении, не карта?
как вход ? через кассу на Прозапас и далее на него?
а как выход из банка? через Прозапас з его мздой? или через 7дней ?
Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:19
|