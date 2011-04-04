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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1560156115621563>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 163
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:19

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав: а в каких банках тоже сейчас проценты 10+ по картам ? ( хворвард- нах )

https://t.me/tabfinance/540
спасибо!

А Глобус же пока только 10К/мес выпускает без мзды ?

а укргазовский Еко-гаманець - это ж просто кошелек в приложении, не карта?
как вход ? через кассу на Прозапас и далее на него?
а как выход из банка? через Прозапас з его мздой? или через 7дней ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:19

  Алексей77 написав:Господа, если введена ВА, то проценты за неполный месяц будут выплачены до даты ввода администрации?

Да
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:04

Идустриал банк.

Очень любопытный депозит. Ставка 20% но можно снимать деньги, и пополнять почти в любой день.

Ставка по депозиту = Ставка по депозитным сертификатам НБУ -3% ( =20% )

Мин.сумма - 50 тыс грн.

Преимущества депозита - срок договора всего 1 месяц.
Но есть возможность досрочного разрыва, предупредить надо за 2 рабочих дня - вклад возвращается БЕЗ ПЕРСЧЕТА НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
Пополнение вклада - резрешено

По своей сути это вклад в депозитные сертификаты НБУ

https://industrialbank.ua/images/terms- ... ektyva.pdf
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:17

  Evgeny написав:Идустриал банк.

Очень любопытный депозит...

Зачем не писать об этом в профильной ветке, где к тому же данный депо уже больше недели назад обсудили :( viewtopic.php?p=5468651#p5468651
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:23

WallNutPen

Да какая мне разница что это уже обсуждали в профильной ветке ? В Украине 68 банков, и у граждан нет времени просматривать профильные ветки всех 68 банков. Именно по этой причине есть ветка где обсуждают новшевства любых банков.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:34

Облигации ОВГЗ продолжают дешеветь, доходности продолжают расти.
Так сегодня на ПФТС прошли следующие сделки ( прогонки отбросил )

Дата погашения - доходность - Объем,шт

октябрь 2022 - 18% - 3000
апрель 2023 - 20% - 3300
август 2023 - 20% - 1000
февраль 2025 - 23,6% - 4947
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:38

Evgeny имхо данная ветка довольно специфическая, на что как бы намекает слово "байки" в ее заголовке. С другой стороны профильные темы для того и создаются чтобы обсудить там в первую очередь именно официальную информацию о банках, их услугах, особенностях и т.п. Поэтому на мой взгляд логичнее писать об услугах именно там. Но логика я так понимаю у каждого бывает своя
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:40

  WallNutPen написав:Evgeny имхо данная ветка довольно специфическая, на что как бы намекает слово "байки" в ее заголовке. С другой стороны профильные темы для того и создаются чтобы обсудить там в первую очередь именно официальную информацию о банках, их услугах, особенностях и т.п. Поэтому на мой взгляд логичнее писать об услугах именно там. Но логика я так понимаю у каждого бывает своя


Если вы эту ветку полистаете то в первую очередь здесь пишут про вкусные ставки по новым депозитам или по карточным счетам.
Прибыль от вложений - вот что интересует в первую очередь посетителей этой ветки.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:11

  Evgeny написав:
  WallNutPen написав:Evgeny имхо данная ветка довольно специфическая, на что как бы намекает слово "байки" в ее заголовке. С другой стороны профильные темы для того и создаются чтобы обсудить там в первую очередь именно официальную информацию о банках, их услугах, особенностях и т.п. Поэтому на мой взгляд логичнее писать об услугах именно там. Но логика я так понимаю у каждого бывает своя


Если вы эту ветку полистаете то в первую очередь здесь пишут про вкусные ставки по новым депозитам или по карточным счетам.
Прибыль от вложений - вот что интересует в первую очередь посетителей этой ветки.

Если вы прочитаете обсуждение данного вклада в ветке индустриалбанка - то поймёте, что все не все так радужно как вы об этом пишете здесь. Так что по поводу прибыли от вложений есть вопросы. То есть почитав предварительно обсуждение профильной ветки (что вполне логично на мой взгляд) о таком "замечательном" вкладе можно тут было уже и не писать
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:11

Свіжий огляд мінфіну, малі банки, вперше в таблиці вбитий рядок....

https://minfin.com.ua/ua/2022/08/10/90176637/
гривня росте далі, маловідомий банк Асвіо +8% (дєньгі нннада)

валюта - галопом вниз ($, Є)
greenozon
 
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