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Очень любопытный депозит. Ставка 20% но можно снимать деньги, и пополнять почти в любой день.
Ставка по депозиту = Ставка по депозитным сертификатам НБУ -3% ( =20% )
Мин.сумма - 50 тыс грн.
Преимущества депозита - срок договора всего 1 месяц. Но есть возможность досрочного разрыва, предупредить надо за 2 рабочих дня - вклад возвращается БЕЗ ПЕРСЧЕТА НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ Пополнение вклада - резрешено
По своей сути это вклад в депозитные сертификаты НБУ
Да какая мне разница что это уже обсуждали в профильной ветке ? В Украине 68 банков, и у граждан нет времени просматривать профильные ветки всех 68 банков. Именно по этой причине есть ветка где обсуждают новшевства любых банков.
Evgeny имхо данная ветка довольно специфическая, на что как бы намекает слово "байки" в ее заголовке. С другой стороны профильные темы для того и создаются чтобы обсудить там в первую очередь именно официальную информацию о банках, их услугах, особенностях и т.п. Поэтому на мой взгляд логичнее писать об услугах именно там. Но логика я так понимаю у каждого бывает своя
WallNutPen написав:Evgeny имхо данная ветка довольно специфическая, на что как бы намекает слово "байки" в ее заголовке. С другой стороны профильные темы для того и создаются чтобы обсудить там в первую очередь именно официальную информацию о банках, их услугах, особенностях и т.п. Поэтому на мой взгляд логичнее писать об услугах именно там. Но логика я так понимаю у каждого бывает своя
Если вы эту ветку полистаете то в первую очередь здесь пишут про вкусные ставки по новым депозитам или по карточным счетам. Прибыль от вложений - вот что интересует в первую очередь посетителей этой ветки.
WallNutPen написав:Evgeny имхо данная ветка довольно специфическая, на что как бы намекает слово "байки" в ее заголовке. С другой стороны профильные темы для того и создаются чтобы обсудить там в первую очередь именно официальную информацию о банках, их услугах, особенностях и т.п. Поэтому на мой взгляд логичнее писать об услугах именно там. Но логика я так понимаю у каждого бывает своя
Если вы эту ветку полистаете то в первую очередь здесь пишут про вкусные ставки по новым депозитам или по карточным счетам. Прибыль от вложений - вот что интересует в первую очередь посетителей этой ветки.
Если вы прочитаете обсуждение данного вклада в ветке индустриалбанка - то поймёте, что все не все так радужно как вы об этом пишете здесь. Так что по поводу прибыли от вложений есть вопросы. То есть почитав предварительно обсуждение профильной ветки (что вполне логично на мой взгляд) о таком "замечательном" вкладе можно тут было уже и не писать