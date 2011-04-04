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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:22
трохи табличка недолуга, оскільки макс. ставки за депозитами на 3 міс.
і скунса ображають
і Алку
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ScaryBee
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:03
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flyman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 12:37
Шановні Evgeny та WallNutPen!
Як на мене, проблем немає зовсім.
В Байках ... обговорюємо всі новинки на банківському ринку, кого зацікавило - йде в профільну тему детальніше вивчати питання!
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:26
WallNutPen написав: Evgeny написав:
Идустриал банк.
Очень любопытный депозит...
Зачем не писать об этом в профильной ветке, где к тому же данный депо уже больше недели назад обсудили
Тоже не понимаю, зачем в этой ветке обсуждать депозиты, ведь на это есть отдельный форум и соответствующие темы.
Это же касается и банковских тарифов.
Как по мне - это ветка для общих вопросов, а не для обсуждения конкретных предложений
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mustbe
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:33
могли б робити огляд ставок відразу по всім банкам, малим і великим в одну таблицю, а в самій таблиці кожен банк виділити кольором до відповідності, чи той банк великий чи малий, бо в деяких великих банках є % вищі ніж в малих і навпаки.
Та і банків вже не так багато, ще можна відсіяти по валютним збереженням всі банки , які не мають наприклад вище 1% по валюті.
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Raymond
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:35
Разве ? Вроде - наоборот, растут ставки по валюте.
Уже три банки предлагают 3% по долларовым депо
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:45
Вбытый рядок - это что ?
А как вы нашли этот обзор ? Как до него добраться с корня сайта минфина ?
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mustbe
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