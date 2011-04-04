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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1560156115621563

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 163
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:22

  greenozon написав:Свіжий огляд мінфіну, малі банки, вперше в таблиці вбитий рядок....

https://minfin.com.ua/ua/2022/08/10/90176637/
гривня росте далі, маловідомий банк Асвіо +8% (дєньгі нннада)

валюта - галопом вниз ($, Є)

трохи табличка недолуга, оскільки макс. ставки за депозитами на 3 міс.
і скунса ображають
і Алку
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:03

  greenozon написав:Свіжий огляд мінфіну, малі банки, вперше в таблиці вбитий рядок....

https://minfin.com.ua/ua/2022/08/10/90176637/
гривня росте далі, маловідомий банк Асвіо +8% (дєньгі нннада)

валюта - галопом вниз ($, Є)

Альфа +0.5%, макс 5.5%
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:37

Шановні Evgeny та WallNutPen!
Як на мене, проблем немає зовсім.

В Байках ... обговорюємо всі новинки на банківському ринку, кого зацікавило - йде в профільну тему детальніше вивчати питання!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:26

  WallNutPen написав:
  Evgeny написав:Идустриал банк.

Очень любопытный депозит...

Зачем не писать об этом в профильной ветке, где к тому же данный депо уже больше недели назад обсудили :(

Тоже не понимаю, зачем в этой ветке обсуждать депозиты, ведь на это есть отдельный форум и соответствующие темы.
Это же касается и банковских тарифов.
Как по мне - это ветка для общих вопросов, а не для обсуждения конкретных предложений
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:33

  greenozon написав:Свіжий огляд мінфіну, малі банки, вперше в таблиці вбитий рядок....

https://minfin.com.ua/ua/2022/08/10/90176637/
гривня росте далі, маловідомий банк Асвіо +8% (дєньгі нннада)

валюта - галопом вниз ($, Є)


могли б робити огляд ставок відразу по всім банкам, малим і великим в одну таблицю, а в самій таблиці кожен банк виділити кольором до відповідності, чи той банк великий чи малий, бо в деяких великих банках є % вищі ніж в малих і навпаки.
Та і банків вже не так багато, ще можна відсіяти по валютним збереженням всі банки , які не мають наприклад вище 1% по валюті.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:35

  greenozon написав:https://minfin.com.ua/ua/2022/08/10/90176637/
валюта - галопом вниз ($, Є)

Разве ? Вроде - наоборот, растут ставки по валюте.
Уже три банки предлагают 3% по долларовым депо
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:45

  greenozon написав:Свіжий огляд мінфіну, малі банки, вперше в таблиці вбитий рядок....
https://minfin.com.ua/ua/2022/08/10/90176637/

Вбытый рядок - это что ?

А как вы нашли этот обзор ? Как до него добраться с корня сайта минфина ?
mustbe
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  #<1 ... 1560156115621563
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