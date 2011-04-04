Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Зачем не писать об этом в профильной ветке, где к тому же данный депо уже больше недели назад обсудили
Тоже не понимаю, зачем в этой ветке обсуждать депозиты, ведь на это есть отдельный форум и соответствующие темы. Это же касается и банковских тарифов. Как по мне - это ветка для общих вопросов, а не для обсуждения конкретных предложений
могли б робити огляд ставок відразу по всім банкам, малим і великим в одну таблицю, а в самій таблиці кожен банк виділити кольором до відповідності, чи той банк великий чи малий, бо в деяких великих банках є % вищі ніж в малих і навпаки. Та і банків вже не так багато, ще можна відсіяти по валютним збереженням всі банки , які не мають наприклад вище 1% по валюті.