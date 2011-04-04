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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 сер, 2022 06:44
Игорь Алексеевич написав:
Подскажите на какой ветке показаны банки под депозит в дол на 3 мес. 50тыс.грн
В соседней
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mustbe
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Додано: Сер 17 сер, 2022 07:04
mustbe написав: Игорь Алексеевич написав:
Подскажите на какой ветке показаны банки под депозит в дол на 3 мес. 50тыс.грн
В соседней
)
Спасибо)
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 17 сер, 2022 08:43
А дєє відображено у Скунса Безстроковий Ощадний на 15%?
А він єєє!
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