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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 163
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 06:44

  Игорь Алексеевич написав:Подскажите на какой ветке показаны банки под депозит в дол на 3 мес. 50тыс.грн

В соседней )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 07:04

  mustbe написав:
  Игорь Алексеевич написав:Подскажите на какой ветке показаны банки под депозит в дол на 3 мес. 50тыс.грн

В соседней )

Спасибо)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:43

  greenozon написав:Свіжий огляд мінфіну, малі банки, вперше в таблиці вбитий рядок....

https://minfin.com.ua/ua/2022/08/10/90176637/
гривня росте далі, маловідомий банк Асвіо +8% (дєньгі нннада)

валюта - галопом вниз ($, Є)

А дєє відображено у Скунса Безстроковий Ощадний на 15%?
А він єєє!
Amethyst
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