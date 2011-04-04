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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 164
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
29%
47
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 08:26

  flysoulfly написав:24.08.22 відділення банків, сеп працюють чи ні ?

деякі банки почали оголошувати, що не працюють 24, особливо в прифронтових регіонах.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 08:28

  Мизантрóп написав:Военное положение в Украине продлено до 25 августа 2022 года.

до 21 листопада
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 08:33

  ScaryBee написав:
  flysoulfly написав:24.08.22 відділення банків, сеп працюють чи ні ?

деякі банки почали оголошувати, що не працюють 24, особливо в прифронтових регіонах.
якщо знаєте, які саме банки?
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:37

«Чорна мітка»: НБУ планує визнати резидентство Росії ознакою поганої ділової репутації

Резюме: НБУ задоволений тим, як народ хаває схему з фунтАми та планує запропонувати її усім мокшанам. А медведчук фронтив пуйло ще до того, як це стало мейнстрімом.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:11

По данным из телеграм-канала TAB Finance запилил свою табличку Свободные деповклады
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:27

monobank підвищує комісії за зняття готівки в банкоматі: чи підуть на це інші банки
Ірина_
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