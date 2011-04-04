Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 сер, 2022 08:26
flysoulfly написав:
24.08.22 відділення банків, сеп працюють чи ні ?
деякі банки почали оголошувати, що не працюють 24, особливо в прифронтових регіонах.
ScaryBee
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Додано: Вів 23 сер, 2022 08:28
Мизантрóп написав:
Военное положение в Украине продлено до 25 августа 2022 года.
до 21 листопада
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Додано: Вів 23 сер, 2022 08:33
ScaryBee написав: flysoulfly написав:
24.08.22 відділення банків, сеп працюють чи ні ?
деякі банки почали оголошувати, що не працюють 24, особливо в прифронтових регіонах.
якщо знаєте, які саме банки?
flysoulfly
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Додано: Вів 23 сер, 2022 19:37
«Чорна мітка»: НБУ планує визнати резидентство Росії ознакою поганої ділової репутації
Резюме: НБУ задоволений тим, як народ хаває схему з фунтАми та планує запропонувати її усім мокшанам. А медведчук фронтив пуйло ще до того, як це стало мейнстрімом.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:11
По данным из телеграм-канала
TAB Finance
запилил свою табличку
Свободные деповклады
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Додано: Чет 25 сер, 2022 13:27
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