|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 27 сер, 2022 06:31
Starikan написав: osafly написав:
Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.
Обналичивал несколько раз с приватовской карты в банкомате BofA. Курс всякий раз = текущему карточному Привата (пару дней назад был 37.31). По такому же курсу идет оплата товара в амер.магазинах (без комис). При обналичке банкомат берет комис 1%, Приват - еще 2%.
При расчете приватовской картой в торонтовских магазинах курс американского доллара сегодня получается 37.6, наличые несколько раз безрезультатно пробывал снять с разных карт для выплат - гривневых и валютных, местные банкоматы пишут что трансакция невозможна.
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 595 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 сер, 2022 07:52
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14094
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 1302 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Пон 29 сер, 2022 09:21
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 876
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:00
підкажіть, які на сьогодні банки проводять p2p операції (перерахування між картками по номеру картки) у валюті? тобто треба перерахувати валюту на картку відкриту за кордоном. Відомо шо ліміт на такі операції 30 тис грн. Цікавить хто саме такі операції проводить наразі. Наприклад, укргаз проводить якщо з грн. карти перераховувти, багато банків взагалі не проводить. Цікавить які банки дозволяють робити такі перекази зі своїх валютних карт
-
R12
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 16.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 11:00
даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023
-
alex2013a90
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 19.04.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 11:24
alex2013a90 написав:
даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023
даешь!
но на 1 месяц,
через год 25% явно не спасут ((
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 876
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|240490
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|99146
|
|
|18
|30421
|
|