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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1564156515661567

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 164
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
29%
47
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 06:31

  Starikan написав:
  osafly написав:Мужики,кто ближайшее время обналичивал с гривневых карт за кордоном??Какой в среднем курс выходит,кто подскажет? 36.93 + 1-2% в зависимости от банка?? Чи не.Спасибо.

Обналичивал несколько раз с приватовской карты в банкомате BofA. Курс всякий раз = текущему карточному Привата (пару дней назад был 37.31). По такому же курсу идет оплата товара в амер.магазинах (без комис). При обналичке банкомат берет комис 1%, Приват - еще 2%.


При расчете приватовской картой в торонтовских магазинах курс американского доллара сегодня получается 37.6, наличые несколько раз безрезультатно пробывал снять с разных карт для выплат - гривневых и валютных, местные банкоматы пишут что трансакция невозможна.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 07:52

Свіжий огляд депо-ставок

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:21

  greenozon написав:Свіжий огляд депо-ставок

https://minfin.com.ua/ua/2022/08/25/91022562/

...все сумно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:00

Банки які проводять p2p у валюті

підкажіть, які на сьогодні банки проводять p2p операції (перерахування між картками по номеру картки) у валюті? тобто треба перерахувати валюту на картку відкриту за кордоном. Відомо шо ліміт на такі операції 30 тис грн. Цікавить хто саме такі операції проводить наразі. Наприклад, укргаз проводить якщо з грн. карти перераховувти, багато банків взагалі не проводить. Цікавить які банки дозволяють робити такі перекази зі своїх валютних карт
R12
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:00

Re: Байки про банки і не тільки....

даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:24

  alex2013a90 написав:даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023
даешь!
но на 1 месяц,

через год 25% явно не спасут ((
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