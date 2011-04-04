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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 сер, 2022 15:56
alex2013a90 написав:
даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023
не более 3х мес
под НГ ждемс уже 30 (
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