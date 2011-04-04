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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1565156615671568

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 164
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
29%
47
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:56

  alex2013a90 написав:даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023

не более 3х мес
под НГ ждемс уже 30 (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:09

  Amethyst написав:
  alex2013a90 написав:даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023

не более 3х мес
под НГ ждемс уже 30 (

І ніяк не менше!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:50

  Amethyst написав:
  alex2013a90 написав:даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023

не более 3х мес
под НГ ждемс уже 30
причем, в Кредиагриколе, Правэксе и Укрсибе. Без компромиссов.
Всяким ОТП и Райффам уже доверия нет, разменялись они на соцдепозиты...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 29 сер, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:52

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  alex2013a90 написав:даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023

не более 3х мес
под НГ ждемс уже 30
причем, в Кредиагриколе, Правэксе и Укрсибе. Без компромиссов.

Агаа, эти то перцы вааще прекратят принимать депо шо в валюте шо в грн :mrgreen:
Amethyst
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