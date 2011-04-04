не более 3х мес
под НГ ждемс уже 30 (
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 сер, 2022 15:56
Додано: Пон 29 сер, 2022 19:09
Додано: Пон 29 сер, 2022 19:50
причем, в Кредиагриколе, Правэксе и Укрсибе. Без компромиссов.
Всяким ОТП и Райффам уже доверия нет, разменялись они на соцдепозиты...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 29 сер, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 сер, 2022 19:52
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:27
Укрсиб давно вже валютні депозити не приймає, по гривні теж якийсь сміх курям на рік...
Додано: Вів 30 сер, 2022 16:31
Олх комиссия
Подскажите какие банки не берут комиссию за олх доставку?
Имею ввиду когда я покупаю товар по олх доставка (бесплатная Укрпочтой) там 10 грн комиссию берёт олх и ещё 5 грн может брать банк.
Банки которые берут комиссию - ПриватБанк, Акордбанк.
Банки которые не берут комиссию пока только один нашел Альфабанк, кто знает какие банки не берут ещё комиссию?
Додано: Вів 30 сер, 2022 19:55
Разве там есть какая-то специальная банковская комиссия? Когда я в последний раз пользовался, там был просто P2P перевод и комис согласно публичных тарифов банка. У Привата он не 5 грн, а "0,5% (min 5 грн)". В некоторых банках можно и бесплатно. Кроме Аллы из таких есть и Моня.
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:26
Re: Байки про банки і не тільки....
Підкажить, як зараз поживає Аккордбанк? Чи варто туди нести на депо?
Бо щось забагато галасу починає з'являтися по ньому.
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:28
У Польщі до 10 вересня українці ще можуть скористатися можливістю обміняти гривні на злоті за офіційним курсом НБУ без комісії у PKO Bank Polski
Однак термін дії договору між Нацбанком України та Польським національним банком добігає кінця, повідомляє ТСН.
Так, від кінця березня поточного року Польський національний банк підписав договір з Національним банком України, завдяки чому кожен дорослий біженець з України отримав можливість поміняти українські гривні (до 10 тисяч гривень) на польські злоті. Проте цей договір 10 вересня добігає кінця. Усе через значне зменшення кількості обмінних операцій. До слова, від 25 березня українці обміняли 681 мільйон гривень (майже 93 мільйони злотих).
Обміняти можна купюри 100, 200, 500 і 1000 гривень, а загальна сума не має перевищувати 10 тисяч гривень на одну особу. Гроші виплачують готівкою або на картку. При собі треба мати закордонний паспорт чи ID-картку.
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