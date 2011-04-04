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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1565156615671568

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 164
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
29%
47
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:56

  alex2013a90 написав:даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023

не более 3х мес
под НГ ждемс уже 30 (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:09

  Amethyst написав:
  alex2013a90 написав:даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023

не более 3х мес
под НГ ждемс уже 30 (

І ніяк не менше!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:50

  Amethyst написав:
  alex2013a90 написав:даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023

не более 3х мес
под НГ ждемс уже 30
причем, в Кредиагриколе, Правэксе и Укрсибе. Без компромиссов.
Всяким ОТП и Райффам уже доверия нет, разменялись они на соцдепозиты...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 29 сер, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:52

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  alex2013a90 написав:даешь 25% годовых в грн на 1 год на 01.01.2023

не более 3х мес
под НГ ждемс уже 30
причем, в Кредиагриколе, Правэксе и Укрсибе. Без компромиссов.

Агаа, эти то перцы вааще прекратят принимать депо шо в валюте шо в грн :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:27

Укрсиб давно вже валютні депозити не приймає, по гривні теж якийсь сміх курям на рік...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 16:31

Олх комиссия

Подскажите какие банки не берут комиссию за олх доставку?
Имею ввиду когда я покупаю товар по олх доставка (бесплатная Укрпочтой) там 10 грн комиссию берёт олх и ещё 5 грн может брать банк.
Банки которые берут комиссию - ПриватБанк, Акордбанк.
Банки которые не берут комиссию пока только один нашел Альфабанк, кто знает какие банки не берут ещё комиссию?
mi12k888
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:54

mi12k888 моня, фарс... Всі,хто не комісує р2р, з дебеток звісно
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:55

  mi12k888 написав:Подскажите какие банки не берут комиссию за олх доставку?
Имею ввиду когда я покупаю товар по олх доставка (бесплатная Укрпочтой) там 10 грн комиссию берёт олх и ещё 5 грн может брать банк.
Банки которые берут комиссию - ПриватБанк, Акордбанк.

Разве там есть какая-то специальная банковская комиссия? Когда я в последний раз пользовался, там был просто P2P перевод и комис согласно публичных тарифов банка. У Привата он не 5 грн, а "0,5% (min 5 грн)". В некоторых банках можно и бесплатно. Кроме Аллы из таких есть и Моня.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Підкажить, як зараз поживає Аккордбанк? Чи варто туди нести на депо?
Бо щось забагато галасу починає з'являтися по ньому.
all27
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:28

У Польщі до 10 вересня українці ще можуть скористатися можливістю обміняти гривні на злоті за офіційним курсом НБУ без комісії у PKO Bank Polski
Однак термін дії договору між Нацбанком України та Польським національним банком добігає кінця, повідомляє ТСН.
Так, від кінця березня поточного року Польський національний банк підписав договір з Національним банком України, завдяки чому кожен дорослий біженець з України отримав можливість поміняти українські гривні (до 10 тисяч гривень) на польські злоті. Проте цей договір 10 вересня добігає кінця. Усе через значне зменшення кількості обмінних операцій. До слова, від 25 березня українці обміняли 681 мільйон гривень (майже 93 мільйони злотих).
Обміняти можна купюри 100, 200, 500 і 1000 гривень, а загальна сума не має перевищувати 10 тисяч гривень на одну особу. Гроші виплачують готівкою або на картку. При собі треба мати закордонний паспорт чи ID-картку.
:arrow: https://www.volynnews.com/news/all/u-po ... ursom-nbu/
ТИХИЙ
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