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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1566156715681569

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 164
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
29%
47
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:08

  ТИХИЙ написав:У Польщі до 10 вересня українці ще можуть скористатися можливістю обміняти гривні на злоті за офіційним курсом НБУ без комісії у PKO Bank Polski
Однак термін дії договору між Нацбанком України та Польським національним банком добігає кінця, повідомляє ТСН.
Так, від кінця березня поточного року Польський національний банк підписав договір з Національним банком України, завдяки чому кожен дорослий біженець з України отримав можливість поміняти українські гривні (до 10 тисяч гривень) на польські злоті. Проте цей договір 10 вересня добігає кінця. Усе через значне зменшення кількості обмінних операцій. До слова, від 25 березня українці обміняли 681 мільйон гривень (майже 93 мільйони злотих).
Обміняти можна купюри 100, 200, 500 і 1000 гривень, а загальна сума не має перевищувати 10 тисяч гривень на одну особу. Гроші виплачують готівкою або на картку. При собі треба мати закордонний паспорт чи ID-картку.
:arrow: https://www.volynnews.com/news/all/u-po ... ursom-nbu/

Справедливо , ибо дохуя хитросделанных.Имел ввиду эти путешествия к европейским банкоматам и всю эту муйню/хуйню - бизнес на войне .
Vadim_
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