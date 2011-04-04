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ТИХИЙ написав:У Польщі до 10 вересня українці ще можуть скористатися можливістю обміняти гривні на злоті за офіційним курсом НБУ без комісії у PKO Bank Polski Однак термін дії договору між Нацбанком України та Польським національним банком добігає кінця, повідомляє ТСН. Так, від кінця березня поточного року Польський національний банк підписав договір з Національним банком України, завдяки чому кожен дорослий біженець з України отримав можливість поміняти українські гривні (до 10 тисяч гривень) на польські злоті. Проте цей договір 10 вересня добігає кінця. Усе через значне зменшення кількості обмінних операцій. До слова, від 25 березня українці обміняли 681 мільйон гривень (майже 93 мільйони злотих). Обміняти можна купюри 100, 200, 500 і 1000 гривень, а загальна сума не має перевищувати 10 тисяч гривень на одну особу. Гроші виплачують готівкою або на картку. При собі треба мати закордонний паспорт чи ID-картку. https://www.volynnews.com/news/all/u-po ... ursom-nbu/
Справедливо , ибо дохуя хитросделанных.Имел ввиду эти путешествия к европейским банкоматам и всю эту муйню/хуйню - бизнес на войне .