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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 вер, 2022 12:38
Кредит Днепр на год 19%
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Evgeny
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:09
Панове усім доброго вечора.
А підкажіть у чому наразі є різниця між депозитом та просто карткою валютною?
0.01% процентів?
Обмеження що до зняття у депозиту, а у картки немає
Є якісь ще моменти?
Дякую!
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mcduck
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Додано: Чет 01 вер, 2022 23:04
mcduck написав:
Панове усім доброго вечора.
А підкажіть у чому наразі є різниця між депозитом та просто карткою валютною?
0.01% процентів?
Обмеження що до зняття у депозиту, а у картки немає
Є якісь ще моменти?
Дякую!
Це різні продукти для різних цілей. Що Ви плануєте зробити?
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klug
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Додано: Чет 01 вер, 2022 23:20
mcduck написав:
А підкажіть у чому наразі є різниця між депозитом та просто карткою валютною?
Какой-то странный вопрос для сферического депозита, карты и банка. Вроде, ничего не менялось: на депозите выше процентная ставка (не обязательно 0.01%. Бывает и повыше), но больше ограничений по пополнению и снятию. Из уникального на сейчас разве что возможность открыть валютный депозит с покупкой валюты на него в гривне по льготному курсу. Карту так пополнять НБУ запрещает.
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moveton
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