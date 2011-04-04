RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1566156715681569

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 165
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
21
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:38

Кредит Днепр на год 19%
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38448
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 11838 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:09

Депозит у $ чи картка у $

Панове усім доброго вечора.
А підкажіть у чому наразі є різниця між депозитом та просто карткою валютною?
0.01% процентів?
Обмеження що до зняття у депозиту, а у картки немає
Є якісь ще моменти?
Дякую!
mcduck
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:04

  mcduck написав:Панове усім доброго вечора.
А підкажіть у чому наразі є різниця між депозитом та просто карткою валютною?
0.01% процентів?
Обмеження що до зняття у депозиту, а у картки немає
Є якісь ще моменти?
Дякую!

Це різні продукти для різних цілей. Що Ви плануєте зробити?
klug
 
Повідомлень: 7363
З нами з: 18.08.14
Подякував: 312 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:20

  mcduck написав:А підкажіть у чому наразі є різниця між депозитом та просто карткою валютною?

Какой-то странный вопрос для сферического депозита, карты и банка. Вроде, ничего не менялось: на депозите выше процентная ставка (не обязательно 0.01%. Бывает и повыше), но больше ограничений по пополнению и снятию. Из уникального на сейчас разве что возможность открыть валютный депозит с покупкой валюты на него в гривне по льготному курсу. Карту так пополнять НБУ запрещает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2276
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 00:29

  klug написав:
  mcduck написав:Панове усім доброго вечора.
А підкажіть у чому наразі є різниця між депозитом та просто карткою валютною?
0.01% процентів?
Обмеження що до зняття у депозиту, а у картки немає
Є якісь ще моменти?
Дякую!

Це різні продукти для різних цілей. Що Ви плануєте зробити?


Напевне не зовсім коректно поставив питання.
Якщо ціль просто відкласти валюту та у будь-який момент зняти. І гроші надходять на валютну картку?
mcduck
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1566156715681569
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 240515
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 99178
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30446
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4350)
02.09.2022 08:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.