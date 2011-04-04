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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 вер, 2022 17:56
Webracer з поточного рахунку? Наскільки мені відомо, депозитні кошти - без комісїї
Додано: Вів 06 вер, 2022 19:30
Додано: Вів 06 вер, 2022 22:22
Напомните пожалуйста, при получении денег в каких из банков-агентов ФГВ в доках на выплаченную сумму будет четко указано "источник происхождения средств", чтоб эту бамагу я мог бы и гетьманцевсконутым пред'явить, еслишо:
- АТ «Ідея Банк»:
- АТ «ПРАВЕКС БАНК»:
- АТ «КРЕДОБАНК»:
- АБ «УКРГАЗБАНК»*:
- АТ «ТАСКОМБАНК»:
- Акціонерний банк «Південний»*:
- АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»:
- ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»:
вроде, про ПУМБ знаю, но не нравится он мне сейчас
и Приват, Ощад - не пойдет.
Додано: Вів 06 вер, 2022 23:17
Re: Байки про банки і не тільки....
это был СЭП (платёж по реквизитам)? - тогда можно просить - чтобы НБУ в межах своїх повноважень перевірив чи взмозі банк виконувати своиї зобов'язання та у разі потреби просити розглянути питання про фгвфо)))
а если это карточный платёж - то смотреть если деньги в выписки списались, то подавать заяву на спорную транзакцию и ждать до 30...45 дней
а если деньги просто в блоке то успокоиться и ждать
а можно просто тупо ждать до 30 дней - обычно за это время всё само возвращается на карту
Додано: Сер 07 вер, 2022 07:03
flysoulfly смотрите , есть ли в банке услуга срочних переводов.
По Приватбанку - пришло переводом , НО можно надавить и придет бумажка на мило с реквизитами зачисления.
По ПУМБУ - есть назначение.
Ранее било назначение в Укрексиме (времен Дельти).
Додано: Сер 07 вер, 2022 10:55
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Додано: Сер 07 вер, 2022 12:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, гривну сейчас под макс. процент или на конвертацию?
Додано: Сер 07 вер, 2022 12:56
Додано: Сер 07 вер, 2022 20:51
Спасибо за комментарий, но
в первом посте было написано, что был уже и вопрос и был уже и ответ. А почему он (ответ) был таким и были еще такие прецеденты в конечном остатке и интересовало.
Но судя по всему накопительного опыта или нет или им не поделились.
Вопрос я решила, а вот куда поплывет корабль БСУ возглавляемый НБУ с такой политикой - вопрос.
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