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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1570157115721573

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 166
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 17:56

Webracer з поточного рахунку? Наскільки мені відомо, депозитні кошти - без комісїї
Marica
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 19:30

  Marica написав:Webracer з поточного рахунку? Наскільки мені відомо, депозитні кошти - без комісїї

Це вже ви далеко зайшли.Спочатку питання було про те, де жирніші ставки по вільних коштах (картка або рахунок, не важливо)... кожен банк має обмеження...
Закінчуемо офтоп?!
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 22:22

Напомните пожалуйста, при получении денег в каких из банков-агентов ФГВ в доках на выплаченную сумму будет четко указано "источник происхождения средств", чтоб эту бамагу я мог бы и гетьманцевсконутым пред'явить, еслишо:

- АТ «Ідея Банк»: https://www.ideabank.ua/;

- АТ «ПРАВЕКС БАНК»: https://www.pravex.com.ua/;

- АТ «КРЕДОБАНК»: https://kredobank.com.ua/;

- АБ «УКРГАЗБАНК»*: https://www.ukrgasbank.com/;

- АТ «ТАСКОМБАНК»: https://tascombank.ua/;

- Акціонерний банк «Південний»*: https://bank.com.ua/;

- АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»: https://www.bisbank.com.ua/;

- ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»: http://www.accordbank.com.ua/.



вроде, про ПУМБ знаю, но не нравится он мне сейчас
и Приват, Ощад - не пойдет.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 23:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  копейка написав:Текст із звернення:

Кошти не зараховані на рахунок підприємства та не повернені на мій рахунок як відправнику. Вважаю, якщо фінансова установа - Банк не може знайти у себе ж, куди були списані кошти клієнта це неприйнятно.
Прошу Національний банк України втрутитися у ситуацію та зобов'язати Банк вирішити питання, повернувши кошти на рахунок моєї картки, як ініціатору платежу в найкоротші терміни.


это был СЭП (платёж по реквизитам)? - тогда можно просить - чтобы НБУ в межах своїх повноважень перевірив чи взмозі банк виконувати своиї зобов'язання та у разі потреби просити розглянути питання про фгвфо)))

а если это карточный платёж - то смотреть если деньги в выписки списались, то подавать заяву на спорную транзакцию и ждать до 30...45 дней

а если деньги просто в блоке то успокоиться и ждать

а можно просто тупо ждать до 30 дней - обычно за это время всё само возвращается на карту
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 07:03

flysoulfly смотрите , есть ли в банке услуга срочних переводов.
По Приватбанку - пришло переводом , НО можно надавить и придет бумажка на мило с реквизитами зачисления.
По ПУМБУ - есть назначение.
Ранее било назначение в Укрексиме (времен Дельти).
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:55


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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:54

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, гривну сейчас под макс. процент или на конвертацию?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:56

  Алексей77 написав:Господа, гривну сейчас под макс. процент или на конвертацию?


конверт
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:51

  uaprofi написав:
  копейка написав:Текст із звернення:

Кошти не зараховані на рахунок підприємства та не повернені на мій рахунок як відправнику. Вважаю, якщо фінансова установа - Банк не може знайти у себе ж, куди були списані кошти клієнта це неприйнятно.
Прошу Національний банк України втрутитися у ситуацію та зобов'язати Банк вирішити питання, повернувши кошти на рахунок моєї картки, як ініціатору платежу в найкоротші терміни.


это был СЭП (платёж по реквизитам)? - тогда можно просить - чтобы НБУ в межах своїх повноважень перевірив чи взмозі банк виконувати своиї зобов'язання та у разі потреби просити розглянути питання про фгвфо)))

а если это карточный платёж - то смотреть если деньги в выписки списались, то подавать заяву на спорную транзакцию и ждать до 30...45 дней

а если деньги просто в блоке то успокоиться и ждать

а можно просто тупо ждать до 30 дней - обычно за это время всё само возвращается на карту


Спасибо за комментарий, но
в первом посте было написано, что был уже и вопрос и был уже и ответ. А почему он (ответ) был таким и были еще такие прецеденты в конечном остатке и интересовало.
Но судя по всему накопительного опыта или нет или им не поделились.
Вопрос я решила, а вот куда поплывет корабль БСУ возглавляемый НБУ с такой политикой - вопрос.
копейка
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