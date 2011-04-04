Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Напомните пожалуйста, при получении денег в каких из банков-агентов ФГВ в доках на выплаченную сумму будет четко указано "источник происхождения средств", чтоб эту бамагу я мог бы и гетьманцевсконутым пред'явить, еслишо:
Кошти не зараховані на рахунок підприємства та не повернені на мій рахунок як відправнику. Вважаю, якщо фінансова установа - Банк не може знайти у себе ж, куди були списані кошти клієнта це неприйнятно. Прошу Національний банк України втрутитися у ситуацію та зобов'язати Банк вирішити питання, повернувши кошти на рахунок моєї картки, як ініціатору платежу в найкоротші терміни.
это был СЭП (платёж по реквизитам)? - тогда можно просить - чтобы НБУ в межах своїх повноважень перевірив чи взмозі банк виконувати своиї зобов'язання та у разі потреби просити розглянути питання про фгвфо)))
а если это карточный платёж - то смотреть если деньги в выписки списались, то подавать заяву на спорную транзакцию и ждать до 30...45 дней
а если деньги просто в блоке то успокоиться и ждать
а можно просто тупо ждать до 30 дней - обычно за это время всё само возвращается на карту
flysoulfly смотрите , есть ли в банке услуга срочних переводов. По Приватбанку - пришло переводом , НО можно надавить и придет бумажка на мило с реквизитами зачисления. По ПУМБУ - есть назначение. Ранее било назначение в Укрексиме (времен Дельти).
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Кошти не зараховані на рахунок підприємства та не повернені на мій рахунок як відправнику. Вважаю, якщо фінансова установа - Банк не може знайти у себе ж, куди були списані кошти клієнта це неприйнятно. Прошу Національний банк України втрутитися у ситуацію та зобов'язати Банк вирішити питання, повернувши кошти на рахунок моєї картки, як ініціатору платежу в найкоротші терміни.
это был СЭП (платёж по реквизитам)? - тогда можно просить - чтобы НБУ в межах своїх повноважень перевірив чи взмозі банк виконувати своиї зобов'язання та у разі потреби просити розглянути питання про фгвфо)))
а если это карточный платёж - то смотреть если деньги в выписки списались, то подавать заяву на спорную транзакцию и ждать до 30...45 дней
а если деньги просто в блоке то успокоиться и ждать
а можно просто тупо ждать до 30 дней - обычно за это время всё само возвращается на карту
Спасибо за комментарий, но в первом посте было написано, что был уже и вопрос и был уже и ответ. А почему он (ответ) был таким и были еще такие прецеденты в конечном остатке и интересовало. Но судя по всему накопительного опыта или нет или им не поделились. Вопрос я решила, жаль что в одной лодке гребем но все в разные стороны.