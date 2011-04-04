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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1571157215731574

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 166
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:26

  копейка написав:Спасибо за комментарий, но
в первом посте было написано, что был уже и вопрос и был уже и ответ. А почему он (ответ) был таким и были еще такие прецеденты в конечном остатке и интересовало.
Но судя по всему накопительного опыта или нет или им не поделились.
Вопрос я решила, жаль что в одной лодке гребем но все в разные стороны.

Якщо відділ захисту споживачів НБУ не хоче братися за справу, то є кіберполіція. Туди можна заяву накатати. Але цього разу вже додати скаргу на бездіяльність відповідного відділу НБУ.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:40

  AndriyQ написав:
  копейка написав:Спасибо за комментарий, но
в первом посте было написано, что был уже и вопрос и был уже и ответ. А почему он (ответ) был таким и были еще такие прецеденты в конечном остатке и интересовало.
Но судя по всему накопительного опыта или нет или им не поделились.
Вопрос я решила, жаль что в одной лодке гребем но все в разные стороны.

Якщо відділ захисту споживачів НБУ не хоче братися за справу, то є кіберполіція. Туди можна заяву накатати. Але цього разу вже додати скаргу на бездіяльність відповідного відділу НБУ.

Прийму до відома. Дякую.
копейка
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