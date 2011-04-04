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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:26
копейка написав:
Спасибо за комментарий, но
в первом посте было написано, что был уже и вопрос и был уже и ответ. А почему он (ответ) был таким и были еще такие прецеденты в конечном остатке и интересовало.
Но судя по всему накопительного опыта или нет или им не поделились.
Вопрос я решила, жаль что в одной лодке гребем но все в разные стороны.
Якщо відділ захисту споживачів НБУ не хоче братися за справу, то є кіберполіція. Туди можна заяву накатати. Але цього разу вже додати скаргу на бездіяльність відповідного відділу НБУ.
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AndriyQ
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:40
AndriyQ написав: копейка написав:
Спасибо за комментарий, но
в первом посте было написано, что был уже и вопрос и был уже и ответ. А почему он (ответ) был таким и были еще такие прецеденты в конечном остатке и интересовало.
Но судя по всему накопительного опыта или нет или им не поделились.
Вопрос я решила, жаль что в одной лодке гребем но все в разные стороны.
Якщо відділ захисту споживачів НБУ не хоче братися за справу, то є кіберполіція. Туди можна заяву накатати. Але цього разу вже додати скаргу на бездіяльність відповідного відділу НБУ.
Прийму до відома. Дякую.
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копейка
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