Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
копейка написав:Спасибо за комментарий, но в первом посте было написано, что был уже и вопрос и был уже и ответ. А почему он (ответ) был таким и были еще такие прецеденты в конечном остатке и интересовало. Но судя по всему накопительного опыта или нет или им не поделились. Вопрос я решила, жаль что в одной лодке гребем но все в разные стороны.
Якщо відділ захисту споживачів НБУ не хоче братися за справу, то є кіберполіція. Туди можна заяву накатати. Але цього разу вже додати скаргу на бездіяльність відповідного відділу НБУ.
копейка написав:Спасибо за комментарий, но в первом посте было написано, что был уже и вопрос и был уже и ответ. А почему он (ответ) был таким и были еще такие прецеденты в конечном остатке и интересовало. Но судя по всему накопительного опыта или нет или им не поделились. Вопрос я решила, жаль что в одной лодке гребем но все в разные стороны.
Якщо відділ захисту споживачів НБУ не хоче братися за справу, то є кіберполіція. Туди можна заяву накатати. Але цього разу вже додати скаргу на бездіяльність відповідного відділу НБУ.