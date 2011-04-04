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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1571157215731574

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:26

  копейка написав:Спасибо за комментарий, но
в первом посте было написано, что был уже и вопрос и был уже и ответ. А почему он (ответ) был таким и были еще такие прецеденты в конечном остатке и интересовало.
Но судя по всему накопительного опыта или нет или им не поделились.
Вопрос я решила, жаль что в одной лодке гребем но все в разные стороны.

Якщо відділ захисту споживачів НБУ не хоче братися за справу, то є кіберполіція. Туди можна заяву накатати. Але цього разу вже додати скаргу на бездіяльність відповідного відділу НБУ.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:40

  AndriyQ написав:
  копейка написав:Спасибо за комментарий, но
в первом посте было написано, что был уже и вопрос и был уже и ответ. А почему он (ответ) был таким и были еще такие прецеденты в конечном остатке и интересовало.
Но судя по всему накопительного опыта или нет или им не поделились.
Вопрос я решила, жаль что в одной лодке гребем но все в разные стороны.

Якщо відділ захисту споживачів НБУ не хоче братися за справу, то є кіберполіція. Туди можна заяву накатати. Але цього разу вже додати скаргу на бездіяльність відповідного відділу НБУ.

Прийму до відома. Дякую.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:50

свіжий огляд депо-ставок
щось вниз, щось трішки вверх, очікування наразі не оправдуються, інфляція галопуюча, обліковка - далі 25%

https://minfin.com.ua/ua/2022/09/07/91740122/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 07:49

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:свіжий огляд депо-ставок
щось вниз, щось трішки вверх, очікування наразі не оправдуються, інфляція галопуюча, обліковка - далі 25%

https://minfin.com.ua/ua/2022/09/07/91740122/


Здивував РВС 12.5%(-5.5%) на 12міс. :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:33

Re: Байки про банки і не тільки....

Zochan написав:Здивував РВС 12.5%(-5.5%) на 12міс. :)


Тут два варианта. Либо набрались уже и погасили дорогой рефинанс. Либо куратор запретил пылесосить.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:15

  Aps написав:
Zochan написав:Здивував РВС 12.5%(-5.5%) на 12міс. :)


Тут два варианта. Либо набрались уже и погасили дорогой рефинанс. Либо куратор запретил пылесосить.


похожее снижение ставки было в банке Сич за неделю-другую до отключения
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:47

  Aps написав:
Zochan написав:Здивував РВС 12.5%(-5.5%) на 12міс. :)


Тут два варианта. Либо набрались уже и погасили дорогой рефинанс. Либо куратор запретил пылесосить.


Это называется поставили на стелю - НБУ запретил устанавливать высокие ставки в рисковых банках.

РВС кандидат на временную администрацию

Я бы не советовал в РВС открывать конвертационные депозиты
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:50

  Evgeny написав:
  Aps написав:
Zochan написав:Здивував РВС 12.5%(-5.5%) на 12міс. :)


Тут два варианта. Либо набрались уже и погасили дорогой рефинанс. Либо куратор запретил пылесосить.


Это называется поставили на стелю - НБУ запретил устанавливать высокие ставки в рисковых банках.

РВС кандидат на временную администрацию

Я бы не советовал в РВС открывать конвертационные депозиты


а яка в нас ситуйовіна із РВС і рефінансом від НБУ + наскільки вони погрязли в грі із ОВДП
greenozon
 
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