а там не повтор,там в обратном направлении,которое с лимитами.Дайте ему ойры,он купит хату тут) если речь о viewtopic.php?p=5485410#p5485410
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:36
а там не повтор,там в обратном направлении,которое с лимитами.Дайте ему ойры,он купит хату тут) если речь о viewtopic.php?p=5485410#p5485410
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:45
[quote="5485409:Хомякоид"]Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?[/quot
Крупные сети обменок предлагают такую услугу за -0,5%
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:46
Додано: Пон 12 вер, 2022 16:36
в темі КРЖН уточнення було, на рахунок забудовника, а не на фізморди
Додано: Пон 12 вер, 2022 22:02
не має часу зробити системно по всіх банках, тому РВС
на 01.05
ОВДП - 3 447 млн грн - 74% від активів
рефінанс - 2 666 млн грн - 60% від зобов'язань
на 01.08
ОВДП - 2674 млн грн - 68% від активів
рефінанс - 1 954 млн грн - 53% від зобов'язань
що ще цікавого - видано кредитів на 343 млн грн - майже все у юриків (як і в мегабанку). якийсь актив - інвестиційна нерухомість - 339 млн грн - рекордсмен серед невеликих банків.
прибуток
чистий % прибуток за 4 міс був 37,5 млн грн, за 7 міс скоротився до 5,4 млн - рефінанс коштує дорого.
з цікавого - чистий комісійний дохід за 4 міс був 27,7 млн грн, а за 7 міс став 235 млн грн - як на мене бухгалтер став як вільний художнік - я так бачу. а інші адмін витрати виросли з 42 млн за 4 міс до 108 млн грн за 7 міс.
взагалі прибуток вирос з 5 до 50 млн грн - але пам'ятаємо про незрозуміле зростання комісійного доходу
щось цікаве з банком...
Додано: Вів 13 вер, 2022 05:52
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