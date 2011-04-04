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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1573157415751576>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:36

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Господа как переправить крупную суму в ЕВРО из Украины?


Бигор спасибо за повтор, но тут грамотніе люди, понимают с первого раза.
Кстати понравился Кредобанк. Пишут что можна через СЕПА переправлять

а там не повтор,там в обратном направлении,которое с лимитами.Дайте ему ойры,он купит хату тут) если речь о viewtopic.php?p=5485410#p5485410
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:45

[quote="5485409:Хомякоид"]Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?[/quot
Крупные сети обменок предлагают такую услугу за -0,5%
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:46

  SAndriy1 написав:
  Хомякоид написав:Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?[/quot
Крупные сети обменок предлагают такую услугу за -0,5%


Обьясните подробнее.
Куда обращаться ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:36

  Мизантрóп написав:
  Хомякоид написав:Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?

SEРА https://www.monobank.ua/international?lang=ru
https://kredobank.com.ua/private/pereka ... -v-ukrainu
и т.д.

в темі КРЖН уточнення було, на рахунок забудовника, а не на фізморди
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:41

flyman так юррило в неньці за валюту не продасть.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 22:02

  greenozon написав:
  Evgeny написав:
  Aps написав: Тут два варианта. Либо набрались уже и погасили дорогой рефинанс. Либо куратор запретил пылесосить.


Это называется поставили на стелю - НБУ запретил устанавливать высокие ставки в рисковых банках.

РВС кандидат на временную администрацию

Я бы не советовал в РВС открывать конвертационные депозиты


а яка в нас ситуйовіна із РВС і рефінансом від НБУ + наскільки вони погрязли в грі із ОВДП

не має часу зробити системно по всіх банках, тому РВС

на 01.05
ОВДП - 3 447 млн грн - 74% від активів
рефінанс - 2 666 млн грн - 60% від зобов'язань
на 01.08
ОВДП - 2674 млн грн - 68% від активів
рефінанс - 1 954 млн грн - 53% від зобов'язань

що ще цікавого - видано кредитів на 343 млн грн - майже все у юриків (як і в мегабанку). якийсь актив - інвестиційна нерухомість - 339 млн грн - рекордсмен серед невеликих банків.

прибуток
чистий % прибуток за 4 міс був 37,5 млн грн, за 7 міс скоротився до 5,4 млн - рефінанс коштує дорого.
з цікавого - чистий комісійний дохід за 4 міс був 27,7 млн грн, а за 7 міс став 235 млн грн - як на мене бухгалтер став як вільний художнік - я так бачу. а інші адмін витрати виросли з 42 млн за 4 міс до 108 млн грн за 7 міс.

взагалі прибуток вирос з 5 до 50 млн грн - але пам'ятаємо про незрозуміле зростання комісійного доходу

щось цікаве з банком...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 05:52

  Shaman написав:але пам'ятаємо про незрозуміле зростання комісійного доходу

щось цікаве з банком...

Открытие виртуалок по 500 грн толпам студентов. Плюс комис за переводы через финдо и Мист трансфер
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:41

щось страшне коїться на небанківському ринку...
НБУ валить все підряд, відбирає ліцензії, штрафує..

сьогодні гатнув із хаймарсів по таких орках
---
https://bank.gov.ua/ua/news/all/20-nada ... litsenziyi

масакра по місяцях
січень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
лютий https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
березень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
квітень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
травень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
червень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
липень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... -05%20(002).jpg.webp?v=4
серпень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:50

Здравствуйте форумчани.Может кто подскажет.Если срок действия карти закончился я уже никак не могу потянуть с другого банка.И ещё такой вопрос в каком банке можно дистанционно открыть для родителей пенсионную карту.Спасибо большое за ответ.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:06

  greenozon написав:щось страшне коїться на небанківському ринку...
НБУ валить все підряд, відбирає ліцензії, штрафує..

сьогодні гатнув із хаймарсів по таких орках
---
https://bank.gov.ua/ua/news/all/20-nada ... litsenziyi

масакра по місяцях
січень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
лютий https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
березень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
квітень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
травень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
червень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
липень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... -05%20(002).jpg.webp?v=4
серпень https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4


Зеленая команда это похоронщики украинского бизнеса. При них всяких регуляций, комиссий, проверяющих стало больше чем при Азарове. Добавить сюда сумасшедший налоговый прессинг. Предприятий с каждым месяцем все меньше, не только финансовых.

Ребята ничего нового не придумали: брать на западе фондирование, прокручивать его через внутренние ОВДП, попутно пиля на будивныцтве, потом ныть что нечем обслуживать ОВДП и надо повышать налоги. В хор им подпевают ручные клоуны из КШЭ, кормящиеся с рынка облигаций. Но конец у этой пирамиды будет один (смотри историю с ГКО).
Moneta
 
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