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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1573157415751576

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:27

МБКИ

Какой-то из банков слил мой новый E-Mail и получил сегодня такое:
Міжнародне бюро кредитних історій (АТ «МБКІ») створило чат-бот «МБКІ онлайн» для перевірки кредитної історії та доступу до додаткових сервісів Бюро.

Тепер отримати власну кредитну історію, повідомити бюро про втрату паспорту та знайти відповіді на основні запитання стало набагато легше!
Чат-бот представлений у 2-ох месенджерах – Viber та Telegram (https://bit.ly/3CwU6jV) – і пропонує користувачам простий процес ідентифікації, а також можливість вибору мови кредитного звіту (українська та англійська).

50 грн. разово справка на украинском (100 грн. на украинском и английском). Появился кредитный рейтинг. Из многих моих кредиток здесь только ТАС и ПУМБ.

Оплата онлайн и сразу в мессенджере отчёт в PDF.

Кстати, кто в курсе - ПВБКИ умер? Последние данные у них были обновлены в мае. На почту последний отчёт получал в феврале. Телефоны не отвечали...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:38

  Хомякоид написав:Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?

Что мешает лично привезти? Тут не кусаются :)
User253
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:16

  greenozon написав:сьогодні гатнув із хаймарсів по таких орках
---
https://bank.gov.ua/ua/news/all/20-nada ... litsenziyi

Коли вже к̶р̶и̶м̶с̶ь̶к̶и̶й̶ ̶м̶і̶с̶т̶ альфа?
  Moneta написав:Зеленая команда это похоронщики украинского бизнеса. При них всяких регуляций, комиссий, проверяющих стало больше чем при Азарове. Добавить сюда сумасшедший налоговый прессинг.

Зручно, під ЗЕ навіть методичку не довелося переписувати після ПО. Головне: "Кіля вірнісь!" Вже призабули, як працюючі бізнеси віджимали?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:40

Вы совершенно правы.
Это наш второй фронт.
С одной стороны кпцы, с другой зелёная банда мародёров.
К сожалению, админы этого форума зелёные, то есть недалёкие.
Думаю, минут через пять эта падла в черных очках мой пост удалит.
2805
 
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