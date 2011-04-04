Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Какой-то из банков слил мой новый E-Mail и получил сегодня такое:
Міжнародне бюро кредитних історій (АТ «МБКІ») створило чат-бот «МБКІ онлайн» для перевірки кредитної історії та доступу до додаткових сервісів Бюро.
Тепер отримати власну кредитну історію, повідомити бюро про втрату паспорту та знайти відповіді на основні запитання стало набагато легше! Чат-бот представлений у 2-ох месенджерах – Viber та Telegram (https://bit.ly/3CwU6jV) – і пропонує користувачам простий процес ідентифікації, а також можливість вибору мови кредитного звіту (українська та англійська).
50 грн. разово справка на украинском (100 грн. на украинском и английском). Появился кредитный рейтинг. Из многих моих кредиток здесь только ТАС и ПУМБ.
Оплата онлайн и сразу в мессенджере отчёт в PDF.
Кстати, кто в курсе - ПВБКИ умер? Последние данные у них были обновлены в мае. На почту последний отчёт получал в феврале. Телефоны не отвечали...
Вы совершенно правы. Это наш второй фронт. С одной стороны кпцы, с другой зелёная банда мародёров. К сожалению, админы этого форума зелёные, то есть недалёкие. Думаю, минут через пять эта падла в черных очках мой пост удалит.