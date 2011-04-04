Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 вер, 2022 05:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают
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