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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1573157415751576

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 05:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 07:58

Re: Байки про банки і не тільки....

Алексей77 написав:Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают
Альфа дає 0.5% за оплату токеном (якщо MCC немає у винятках).
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:04

Алексей77 Дивлячись де і як купляти. Якщо через маркетплейси, то альфа 1,5%, акорд на все 0,5%.
І ще можна втрапити:
Mastercard і ПриватБанк підтримують знижками на ROZETKA
з 31 серпня 2022 до 30 вересня 2022
-5% у разі оплати карткою Mastercard від ПриватБанку замовлення від 500 грн https://newpromos.privatbank.ua/pidtrym ... na_Rozetka
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:32

  Алексей77 написав:Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают



erste bank, кредитка WIN CARD 2%
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Raymond написав:erste bank


это какой такой эрсте банк? )
Эрсте в свое время стал Фидо и умер лет пять назад.

Вы наверное имели ввиду Пиреус ...
IMPRINTER
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