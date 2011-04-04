Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают
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Додано: Чет 15 вер, 2022 05:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают
Додано: Чет 15 вер, 2022 07:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Альфа дає 0.5% за оплату токеном (якщо MCC немає у винятках).
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:04
Алексей77 Дивлячись де і як купляти. Якщо через маркетплейси, то альфа 1,5%, акорд на все 0,5%.
І ще можна втрапити:
Додано: Чет 15 вер, 2022 11:32
Додано: Чет 15 вер, 2022 11:36
Re: Байки про банки і не тільки....
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