Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают
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Додано: Чет 15 вер, 2022 05:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают
Додано: Чет 15 вер, 2022 07:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Альфа дає 0.5% за оплату токеном (якщо MCC немає у винятках).
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:04
Алексей77 Дивлячись де і як купляти. Якщо через маркетплейси, то альфа 1,5%, акорд на все 0,5%.
І ще можна втрапити:
Додано: Чет 15 вер, 2022 11:32
Додано: Чет 15 вер, 2022 11:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:22
Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.
В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов...
Додано: Чет 15 вер, 2022 13:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, есть гривна.
ЕЕ на депо под макс. процент или на конвертац. депозит в долларе?
Додано: Чет 15 вер, 2022 13:28
Додано: Чет 15 вер, 2022 13:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Сейчас курс депо примерно 37.4 (в зависимости от банка), реальный курс сдать округлим до 42 (вряд ли через 3 месяца будет меньше).
Итого 42/37.4 = 12.3% за 3 месяца или больше 49% за год.
Если найдете гривневый депозит под >49% то на гривневый депозит, иначе - конверт. депозит в $
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:07
FinAwards-2022: який банк обрано найстійкішим, а депозит – найкращим
Звіт з ювілейної премії від Finance.ua
https://finance.ua/ua/saving/FinAwards-2022
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