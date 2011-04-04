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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1574157515761577>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 05:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 07:58

Re: Байки про банки і не тільки....

Алексей77 написав:Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают
Альфа дає 0.5% за оплату токеном (якщо MCC немає у винятках).
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:04

Алексей77 Дивлячись де і як купляти. Якщо через маркетплейси, то альфа 1,5%, акорд на все 0,5%.
І ще можна втрапити:
Mastercard і ПриватБанк підтримують знижками на ROZETKA
з 31 серпня 2022 до 30 вересня 2022
-5% у разі оплати карткою Mastercard від ПриватБанку замовлення від 500 грн https://newpromos.privatbank.ua/pidtrym ... na_Rozetka
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:32

  Алексей77 написав:Господа доброе утро
какие банки сейчас дают кэшбэк по кредитным или своим деньгам за покупку электроники?
Посмотрел монобанк пумб альфу - не дают



erste bank, кредитка WIN CARD 2%
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Raymond написав:erste bank


это какой такой эрсте банк? )
Эрсте в свое время стал Фидо и умер лет пять назад.

Вы наверное имели ввиду Пиреус ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:22

Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, есть гривна.
ЕЕ на депо под макс. процент или на конвертац. депозит в долларе?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:28

  Алексей77 написав:Господа, есть гривна.
ЕЕ на депо под макс. процент или на конвертац. депозит в долларе?

Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... 
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:ЕЕ на депо под макс. процент или на конвертац. депозит в долларе?

Сейчас курс депо примерно 37.4 (в зависимости от банка), реальный курс сдать округлим до 42 (вряд ли через 3 месяца будет меньше).
Итого 42/37.4 = 12.3% за 3 месяца или больше 49% за год.
Если найдете гривневый депозит под >49% то на гривневый депозит, иначе - конверт. депозит в $
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FinAwards-2022: який банк обрано найстійкішим, а депозит – найкращим
Звіт з ювілейної премії від Finance.ua

https://finance.ua/ua/saving/FinAwards-2022
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