foxluck написав:
Сейчас курс депо примерно 37.4 (в зависимости от банка), реальный курс сдать округлим до 42 (вряд ли через 3 месяца будет меньше).
Итого 42/37.4 = 12.3% за 3 месяца или больше 49% за год.
Если найдете гривневый депозит под >49% то на гривневый депозит, иначе - конверт. депозит в $
Вы этот "социальный доллар по 37" сперва получите на руки через 3 месяца, а потом уже считайте навар Уже сейчас лимиты на выдачу валюты по штуке многие банки установили, а что будет к Новому году - хз, могут легко ввести принудительную конвертацию при снятии по курсу НБУ.