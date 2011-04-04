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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1574157515761577

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:40

  foxluck написав:
  Алексей77 написав:ЕЕ на депо под макс. процент или на конвертац. депозит в долларе?

Сейчас курс депо примерно 37.4 (в зависимости от банка), реальный курс сдать округлим до 42 (вряд ли через 3 месяца будет меньше).
Итого 42/37.4 = 12.3% за 3 месяца или больше 49% за год.
Если найдете гривневый депозит под >49% то на гривневый депозит, иначе - конверт. депозит в $

Вы этот "социальный доллар по 37" сперва получите на руки через 3 месяца, а потом уже считайте навар :wink: Уже сейчас лимиты на выдачу валюты по штуке многие банки установили, а что будет к Новому году - хз, могут легко ввести принудительную конвертацию при снятии по курсу НБУ.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  Dobrofey написав:Вы этот "социальный доллар по 37" сперва получите на руки через 3 месяца, а потом уже считайте навар

Высокие риски - высокие доходы. Как по мне такой риск оправдан при доходе 49% годовых. Тем более что если и будут отдавать гривнами, то скорее по курсу сдавания наличного доллара в кассе банка (то есть сейчас где-то по 40 было бы).
Единственное - надо выбирать надежные банки для этих депо.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:21

Свіжий огляд депо-ставок (великі банки)
гривня поволі лізе догори, Кредо фаярнув цікав - аж +6% на одній дистанції

https://minfin.com.ua/ua/2022/09/14/92125507/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:33

  greenozon написав:Свіжий огляд депо-ставок (великі банки)
гривня поволі лізе догори, Кредо фаярнув цікав - аж +6% на одній дистанції

https://minfin.com.ua/ua/2022/09/14/92125507/

+ за информування тут,не всі ж в ТГ читають https://t.me/Minfin_com_ua/8316
а там ще 7 форумчан додасться й буде 24к підписоти.Поки 23993 :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:58

Укргаз і Укрексім хоч якийсь зробили крок назустріч деполюдям. Примат і Ощад - шлак 8)
ТИХИЙ
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