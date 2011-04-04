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Алексей77 написав:ЕЕ на депо под макс. процент или на конвертац. депозит в долларе?
Сейчас курс депо примерно 37.4 (в зависимости от банка), реальный курс сдать округлим до 42 (вряд ли через 3 месяца будет меньше). Итого 42/37.4 = 12.3% за 3 месяца или больше 49% за год. Если найдете гривневый депозит под >49% то на гривневый депозит, иначе - конверт. депозит в $
Вы этот "социальный доллар по 37" сперва получите на руки через 3 месяца, а потом уже считайте навар Уже сейчас лимиты на выдачу валюты по штуке многие банки установили, а что будет к Новому году - хз, могут легко ввести принудительную конвертацию при снятии по курсу НБУ.
Dobrofey написав:Вы этот "социальный доллар по 37" сперва получите на руки через 3 месяца, а потом уже считайте навар
Высокие риски - высокие доходы. Как по мне такой риск оправдан при доходе 49% годовых. Тем более что если и будут отдавать гривнами, то скорее по курсу сдавания наличного доллара в кассе банка (то есть сейчас где-то по 40 было бы). Единственное - надо выбирать надежные банки для этих депо.