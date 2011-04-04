Додано: Нед 18 вер, 2022 10:12

ihorsic написав: Чи протяне Альфа три місяці?

https://daily.rbc.ua/ukr/show/udarom-ri ... 30756.html Чи протяне Альфа три місяці?

схоже на заказну статтю. чому?в банка є проблеми, акція 80/20 просто так не проводиться. але серед наведених даних є як достовірні, так й притягнути за вуха.падіння грошей клієнтів - юр осіб має місце бути, але це було в лютому-березні - з того часу сітуація суттево не змінювалась. тоді ми це обговорювали - це вихід Київстару з банку. до речі, куда він перейшов цікаво? upd залишки грошей в цілому збільшилась по всіх банках, окрім - Пумб падіння 12 ярдів, Південний - 8,5 ярдівпадіння вкладів фізосіб на 10 ярдів грн - вигадка автора - знизились з початку року всьго на 2 млрд грн, з 49 до 47 млрд грн за сім місяців.банки дійсно скоротили свій рефінанс, але тому, що стало надто дорого - ніякої заслуги банків в цьому немає.з приводу кредитного портфелю - банк дійсно нарахував великі резерви на кредити фізиків. але як це оцінювати - таке питання. бо лідерів, окрім Привату - 66 ярдів, є ще ПУМБ - 22 ярди грн та Моно - 25 ярди. у Альфи до речі, 32 ярди грн. й те, що вони показують рівень проблемних нижче, як на мене, ні про що не свідчить, - може в них менеджмент більш оптимістичний. (всі суми включать проблемні кредити)хоча формально виглядає погано - рівень проблемних кредитів фізиків в Альфи - майже 40% проти 25-30% в інших (але це не факт)про кредити юриків щось взагалі незрозуміло - рівень резервів на середньому рівні, наприклад як і в ПУМБа.в цілому, банк має проблеми, але їх причина об'єктивна - війна.для кредитування - норм. для депозитів - не більше рівня кредитів.