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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1575157615771578

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 10:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Случилась в этот прошедший понедельник интересная история. Надо было в один из банков внести 50250 для конверт-депо. И меня менеджер всячекски старалась уговорить внести на счет Плативки(с комиссией), а не не Б5. Это при том, что я - клиент их отделения уже несколько лет, и уже открывал в их же отделении такие же депо. Менеджерица даже врала, что внесение на Б5 тоже с комиссией. При этом она - то ли старший, то ли ведущий спец, оформляла все быстро и другой менеджерице помогала те на "искреннее заблуждение" не похоже.
Кстати, вот в прошлые разы летом на ее месте была менеджер-новичок(долго, пришлось зайти в отделение еще раз, но не было попыток обмануть)
Хотел спросить, а такое в принципе иногда со всеми клиентами случается? Тут же нету прямой выгоду менеджеру? Ну получило бы отделение в месяц на 500 грн прибыли и что? Потом сотрудникам премия? Интересно, начальство в курсе таких делишек?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 11:06

Re: Байки про банки і не тільки....

й питання з *
де в балансі банків відображені депосертифікати НБУ?:
- Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

- Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

- Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

найбільше підходить перше, але не певен - немає точної кореляції. upd знайшов банк, де тут ОВДП

чи кожен банк, як хоче, так і водображає? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Здравствуйте!!Хочу сейчас постепенно отказиваться от депозитов и покупають облигации.Ставки вище и никаких банкротств Банков.Не могу понять людей откривающих сейчас депозити.Можете есть какие-то подводние камни о которих я не знаю?Спасибо за ответ.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:29

Re: Байки про банки і не тільки....

У меня есть депозит до 2025 года. Приходится с ним жить.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:38

  Raymond написав:
  IMPRINTER написав:
  Raymond написав:erste bank


это какой такой эрсте банк? )
Эрсте в свое время стал Фидо и умер лет пять назад.

Вы наверное имели ввиду Пиреус ...



Да, все верно, перепутал, пиреус, мне он чем то на ерсте похож


разве что противоестественным и трудновыговариваемым названием ))) а так ничего общего )))
IMPRINTER
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  #<1 ... 1575157615771578
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