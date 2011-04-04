Додано: Нед 18 вер, 2022 10:34

Случилась в этот прошедший понедельник интересная история. Надо было в один из банков внести 50250 для конверт-депо. И меня менеджер всячекски старалась уговорить внести на счет Плативки(с комиссией), а не не Б5. Это при том, что я - клиент их отделения уже несколько лет, и уже открывал в их же отделении такие же депо. Менеджерица даже врала, что внесение на Б5 тоже с комиссией. При этом она - то ли старший, то ли ведущий спец, оформляла все быстро и другой менеджерице помогала те на "искреннее заблуждение" не похоже.

Кстати, вот в прошлые разы летом на ее месте была менеджер-новичок(долго, пришлось зайти в отделение еще раз, но не было попыток обмануть)

Хотел спросить, а такое в принципе иногда со всеми клиентами случается? Тут же нету прямой выгоду менеджеру? Ну получило бы отделение в месяц на 500 грн прибыли и что? Потом сотрудникам премия? Интересно, начальство в курсе таких делишек?