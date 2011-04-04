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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1576157715781579>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 10:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Случилась в этот прошедший понедельник интересная история. Надо было в один из банков внести 50250 для конверт-депо. И меня менеджер всячекски старалась уговорить внести на счет Плативки(с комиссией), а не не Б5. Это при том, что я - клиент их отделения уже несколько лет, и уже открывал в их же отделении такие же депо. Менеджерица даже врала, что внесение на Б5 тоже с комиссией. При этом она - то ли старший, то ли ведущий спец, оформляла все быстро и другой менеджерице помогала те на "искреннее заблуждение" не похоже.
Кстати, вот в прошлые разы летом на ее месте была менеджер-новичок(долго, пришлось зайти в отделение еще раз, но не было попыток обмануть)
Хотел спросить, а такое в принципе иногда со всеми клиентами случается? Тут же нету прямой выгоду менеджеру? Ну получило бы отделение в месяц на 500 грн прибыли и что? Потом сотрудникам премия? Интересно, начальство в курсе таких делишек?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 11:06

Re: Байки про банки і не тільки....

й питання з *
де в балансі банків відображені депосертифікати НБУ?:
- Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

- Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

- Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

найбільше підходить перше, але не певен - немає точної кореляції. upd знайшов банк, де тут ОВДП

чи кожен банк, як хоче, так і водображає? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Здравствуйте!!Хочу сейчас постепенно отказиваться от депозитов и покупають облигации.Ставки вище и никаких банкротств Банков.Не могу понять людей откривающих сейчас депозити.Можете есть какие-то подводние камни о которих я не знаю?Спасибо за ответ.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:29

Re: Байки про банки і не тільки....

У меня есть депозит до 2025 года. Приходится с ним жить.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:38

  Raymond написав:
  IMPRINTER написав:
  Raymond написав:erste bank


это какой такой эрсте банк? )
Эрсте в свое время стал Фидо и умер лет пять назад.

Вы наверное имели ввиду Пиреус ...



Да, все верно, перепутал, пиреус, мне он чем то на ерсте похож


разве что противоестественным и трудновыговариваемым названием ))) а так ничего общего )))
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 16:25

  Вадимка написав:Здравствуйте!!Хочу сейчас постепенно отказиваться от депозитов и покупають облигации.Ставки вище и никаких банкротств Банков.Не могу понять людей откривающих сейчас депозити.Можете есть какие-то подводние камни о которих я не знаю?

Валютные облигации за гривну не прикупить сейчас. Да и за валюту не каждый банк предлагает. И по срокам предложение облигаций очень не гибкое: даже на месяц обычно не взять не говоря уж о более коротких.

А, ещё для облигаций ещё в январе любили справку о доходах на всю сумму покупки требовать с выпендрёжем, что она должна быть только за несколько последних лет, учитывается только часть дохода предпринимателя и совсем не учитываются снятые депозиты. Для военных на это дело подзабили (хотя Привату приложить справку нужно обязательно, но никто не знает читают ли её), но с ними теперь не понятка будет ли сумма от их погашения считаться подтверждённым доходом.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 16:59

  Вадимка написав:Здравствуйте!!Хочу сейчас постепенно отказиваться от депозитов и покупають облигации.Ставки вище и никаких банкротств Банков.Не могу понять людей откривающих сейчас депозити.Можете есть какие-то подводние камни о которих я не знаю?Спасибо за ответ.

в Дие будете покупать?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 17:34

  IMPRINTER написав:
  moveton написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вот и получается - дома страшно, в банке страшно

С собой носить ещё страшнее - обворуют или ограбят. Положение безвыходное. Пора дописывать куплеты к песне "Если у вас нету тёти".


в первые недели войны ЮСДТ продавали с комиссие +10% при попокупки его за наличный доллар, т.к. пользовался огромным спросом - кто-то действительно с наличкой боялся ехать через всю Украину, чтоб быть ограбленным, т.к. понятно что в этот период все машины с номерами регионов из зон боевых действий ехали везя самое ценное. Аналогично и те, кто ехал за границу, т.к. провести наличку через таможню это или прятать и ехать через зеленый коридор или показывать и ехать через красный, НО документы о происхождении валюты согласно дебильной постановы НБУ действуют только 3 мес, т.е. человек должен был по новой под пулями отнести деньги в банк и снова их снять со счета и то если отдадут потом! Поэтому никакого варианта как кроме рисковать, что их отберут или отдавать в банк, из которого потом их можно не забрать многие не решались, поэтому спрос на ЮСДТ был космический.


а почем они принимали ЮСДТ в обмен на нал.долл в первые недели ?

п.с. Вспоминая начало марта, припоминаю, что даже не все привычные обменники работали, начали активно включаться в работу где-то аж через месяц (в Одессе).
А рабочие (и главное, еще и проверенные криптообменники (нал-крипта) ) так наверное еще проблемнее было найти в то время. А как этот обмен работал в те моменты в Киеве или других более горячих точках - вопрос; - тогда наверное быстро поменять чемодан ЮСД-денег на ЮСД-Т - та еще задачка со звездой.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 19:14

  Alex2007 написав:а почем они принимали ЮСДТ в обмен на нал.долл в первые недели ?

п.с. Вспоминая начало марта, припоминаю, что даже не все привычные обменники работали, начали активно включаться в работу где-то аж через месяц (в Одессе).
А рабочие (и главное, еще и проверенные криптообменники (нал-крипта) ) так наверное еще проблемнее было найти в то время. А как этот обмен работал в те моменты в Киеве или других более горячих точках - вопрос; - тогда наверное быстро поменять чемодан ЮСД-денег на ЮСД-Т - та еще задачка со звездой.


принимали где-то +5 ... тоже щедро ... менялы обычно наваривают на комиссии в два раза ... если принимают по +0,5, продают по +1, если продавали по +10, то принимали по +5. Ну в совсем первые дни конечно многие были закрыты, но уже спустя пару недель в "мирных" регионах уже купить/продать было без проблем.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 19:49

  Вадимка написав:Здравствуйте!!Хочу сейчас постепенно отказиваться от депозитов и покупають облигации.Ставки вище и никаких банкротств Банков.Не могу понять людей откривающих сейчас депозити.Можете есть какие-то подводние камни о которих я не знаю?Спасибо за ответ.

Вы не видите никаких рисков?
Ну например "реструктуризация", например "кипрский сценарий".
Какая ликвидность у этих бумаг? Завтра НБУ или Минфин выпустит какую-нибудь постанову типа "выдача по официальному курсу", или "выдача с 7:00 до 7:30 каждый первый понедельник месяца в кассе НБУ"

У вас есть ресурс, чтобы доказывать правоту например в Лондонском Арбитраже?
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