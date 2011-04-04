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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 18 вер, 2022 10:34
Случилась в этот прошедший понедельник интересная история. Надо было в один из банков внести 50250 для конверт-депо. И меня менеджер всячекски старалась уговорить внести на счет Плативки(с комиссией), а не не Б5. Это при том, что я - клиент их отделения уже несколько лет, и уже открывал в их же отделении такие же депо. Менеджерица даже врала, что внесение на Б5 тоже с комиссией. При этом она - то ли старший, то ли ведущий спец, оформляла все быстро и другой менеджерице помогала те на "искреннее заблуждение" не похоже.
Кстати, вот в прошлые разы летом на ее месте была менеджер-новичок(долго, пришлось зайти в отделение еще раз, но не было попыток обмануть)
Хотел спросить, а такое в принципе иногда со всеми клиентами случается? Тут же нету прямой выгоду менеджеру? Ну получило бы отделение в месяц на 500 грн прибыли и что? Потом сотрудникам премия? Интересно, начальство в курсе таких делишек?
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cheburek3
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Додано: Нед 18 вер, 2022 11:06
й питання з *
де в балансі банків відображені депосертифікати НБУ?:
- Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
- Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
- Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю
найбільше підходить перше, але не певен - немає точної кореляції. upd знайшов банк, де тут ОВДП
чи кожен банк, як хоче, так і водображає?
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Shaman
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Додано: Нед 18 вер, 2022 12:26
Здравствуйте!!Хочу сейчас постепенно отказиваться от депозитов и покупають облигации.Ставки вище и никаких банкротств Банков.Не могу понять людей откривающих сейчас депозити.Можете есть какие-то подводние камни о которих я не знаю?Спасибо за ответ.
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Вадимка
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Додано: Нед 18 вер, 2022 12:29
У меня есть депозит до 2025 года. Приходится с ним жить.
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Investor_K
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Додано: Нед 18 вер, 2022 12:38
Raymond написав: IMPRINTER написав: Raymond написав:
erste bank
это какой такой эрсте банк? )
Эрсте в свое время стал Фидо и умер лет пять назад.
Вы наверное имели ввиду Пиреус ...
Да, все верно, перепутал, пиреус, мне он чем то на ерсте похож
разве что противоестественным и трудновыговариваемым названием ))) а так ничего общего )))
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IMPRINTER
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Додано: Нед 18 вер, 2022 16:25
Вадимка написав:
Здравствуйте!!Хочу сейчас постепенно отказиваться от депозитов и покупають облигации.Ставки вище и никаких банкротств Банков.Не могу понять людей откривающих сейчас депозити.Можете есть какие-то подводние камни о которих я не знаю?
Валютные облигации за гривну не прикупить сейчас. Да и за валюту не каждый банк предлагает. И по срокам предложение облигаций очень не гибкое: даже на месяц обычно не взять не говоря уж о более коротких.
А, ещё для облигаций ещё в январе любили справку о доходах на всю сумму покупки требовать с выпендрёжем, что она должна быть только за несколько последних лет, учитывается только часть дохода предпринимателя и совсем не учитываются снятые депозиты. Для военных на это дело подзабили (хотя Привату приложить справку нужно обязательно, но никто не знает читают ли её), но с ними теперь не понятка будет ли сумма от их погашения считаться подтверждённым доходом.
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moveton
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Додано: Нед 18 вер, 2022 16:59
Вадимка написав:
Здравствуйте!!Хочу сейчас постепенно отказиваться от депозитов и покупають облигации.Ставки вище и никаких банкротств Банков.Не могу понять людей откривающих сейчас депозити.Можете есть какие-то подводние камни о которих я не знаю?Спасибо за ответ.
в Дие будете покупать?
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J
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Додано: Нед 18 вер, 2022 17:34
IMPRINTER написав:
в первые недели войны ЮСДТ продавали с комиссие +10% при попокупки его за наличный доллар
moveton написав: Игорь Алексеевич написав:
Вот и получается - дома страшно, в банке страшно
С собой носить ещё страшнее - обворуют или ограбят. Положение безвыходное. Пора дописывать куплеты к песне "Если у вас нету тёти".
, т.к. пользовался огромным спросом - кто-то действительно с наличкой боялся ехать через всю Украину, чтоб быть ограбленным, т.к. понятно что в этот период все машины с номерами регионов из зон боевых действий ехали везя самое ценное. Аналогично и те, кто ехал за границу, т.к. провести наличку через таможню это или прятать и ехать через зеленый коридор или показывать и ехать через красный, НО документы о происхождении валюты согласно дебильной постановы НБУ действуют только 3 мес, т.е. человек должен был по новой под пулями отнести деньги в банк и снова их снять со счета и то если отдадут потом! Поэтому никакого варианта как кроме рисковать, что их отберут или отдавать в банк, из которого потом их можно не забрать многие не решались, поэтому спрос на ЮСДТ был космический.
а почем они принимали ЮСДТ в обмен на нал.долл в первые недели ?
п.с. Вспоминая начало марта, припоминаю, что даже не все привычные обменники работали, начали активно включаться в работу где-то аж через месяц (в Одессе).
А рабочие (и главное, еще и проверенные криптообменники (нал-крипта) ) так наверное еще проблемнее было найти в то время. А как этот обмен работал в те моменты в Киеве или других более горячих точках - вопрос; - тогда наверное быстро поменять чемодан ЮСД-денег на ЮСД-Т - та еще задачка со звездой.
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Alex2007
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Додано: Нед 18 вер, 2022 19:14
Alex2007 написав:
а почем они принимали ЮСДТ в обмен на нал.долл в первые недели ?
п.с. Вспоминая начало марта, припоминаю, что даже не все привычные обменники работали, начали активно включаться в работу где-то аж через месяц (в Одессе).
А рабочие (и главное, еще и проверенные криптообменники (нал-крипта) ) так наверное еще проблемнее было найти в то время. А как этот обмен работал в те моменты в Киеве или других более горячих точках - вопрос; - тогда наверное быстро поменять чемодан ЮСД-денег на ЮСД-Т - та еще задачка со звездой.
принимали где-то +5 ... тоже щедро ... менялы обычно наваривают на комиссии в два раза ... если принимают по +0,5, продают по +1, если продавали по +10, то принимали по +5. Ну в совсем первые дни конечно многие были закрыты, но уже спустя пару недель в "мирных" регионах уже купить/продать было без проблем.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 18 вер, 2022 20:47
IMPRINTER написав: Alex2007 написав:
а почем они принимали ЮСДТ в обмен на нал.долл в первые недели ?
п.с. Вспоминая начало марта, припоминаю, что даже не все привычные обменники работали, начали активно включаться в работу где-то аж через месяц (в Одессе).
А рабочие (и главное, еще и проверенные криптообменники (нал-крипта) ) так наверное еще проблемнее было найти в то время. А как этот обмен работал в те моменты в Киеве или других более горячих точках - вопрос; - тогда наверное быстро поменять чемодан ЮСД-денег на ЮСД-Т - та еще задачка со звездой.
принимали где-то +5 ... тоже щедро ... менялы обычно наваривают на комиссии в два раза ... если принимают по +0,5, продают по +1, если продавали по +10, то принимали по +5. Ну в совсем первые дни конечно многие были закрыты, но уже спустя пару недель в "мирных" регионах уже купить/продать было без проблем.
да уж, загадочное это курсообразование тезера... что к гривне, что к баксу. Что сейчас, что тогда, что еще ранее.
Получается, что люди, которые за бакс с комиссией 10 процентов брали тезер одной транзакцией, поступали так сказать не очень оптимально, хотя если на кону котлеты или паллеты зеленых денег, то наверное таки приходилось именно так, ибо время поджимало
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Alex2007
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