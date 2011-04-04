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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:36
Alex2007
люди бежали за границу - у них небыло другого выбора - или рисковать, что на границе отберут 100% (т.к. легально можно вывозить до 10 000) или купить тезер и отдать 10%. Окно для вывоза денег чиновниками было открыто неделю (не требовали подтверждения сумм). Когда они вывезли всё что могли - уже норму о 10 000 вернули назад.
Понятно, что это комисс +10% была только на украинском рынке, а не на общемировом - там он как был 1:1 +/- так и был.
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