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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1576157715781579

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 167
Більше десяти
13%
21
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 21:36

Alex2007

люди бежали за границу - у них небыло другого выбора - или рисковать, что на границе отберут 100% (т.к. легально можно вывозить до 10 000) или купить тезер и отдать 10%. Окно для вывоза денег чиновниками было открыто неделю (не требовали подтверждения сумм). Когда они вывезли всё что могли - уже норму о 10 000 вернули назад.

Понятно, что это комисс +10% была только на украинском рынке, а не на общемировом - там он как был 1:1 +/- так и был.
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  #<1 ... 1576157715781579
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